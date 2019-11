Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg lädt am Mittwoch, 20. November, zum Studieninformationstag auf ihre Campus in Ravensburg und in Friedrichshafen ein. Unternehmen, die gemeinsam mit der DHBW ausbilden, sind auch vor Ort.

Wer die Vorteile eines Studiums mit praktischen Erfahrungen verknüpfen möchte, der ist an der DHBW Ravensburg an der richtigen Adresse. Laut Pressemitteilung schließt ein Student der DHBW für die Dauer des Studiums einen dreijährigen Vertrag mit einem Unternehmen ab und belegt parallel dazu einen Studiengang an der DHBW. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab.

Der Studieninformationstag am Campus Ravensburg (Fakultät Wirtschaft) startet um 9 Uhr. Bis 13 Uhr stellen sich die vorwiegend betriebswirtschaftlichen Studiengänge vor. Im Gebäude Marienplatz 2 gibt es ein Rahmenprogramm. Stündlich startet in der Mensa am Marienplatz ein Vortrag über das duale Studium. In der Aula gibt es eine Firmenmesse mit rund 20 Partnerunternehmen. In Ravensburg werden betriebswirtschaftliche Studiengänge gelehrt – darunter Medien- und Kommunikationswirtschaft, Messe, Industrie, Bank, Handel oder Tourismus. Infos gibt es auch über die Studiengänge Mediendesign und Wirtschaftsinformatik.

Am Campus Friedrichshafen (Fakultät Technik) im Fallenbrunnen beginnt der Tag um 10 Uhr. Bis 13 Uhr stellen sich technische Studiengänge vor: Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Nähere Infos, das Programm und die Partnerunternehmen finden sich unter www.ravensburg.dhbw.de