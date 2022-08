Das Beste aus 20 Musicals im Konzerthaus

Highlights aus über 20 Musicals gibt es am Donnerstag, 15. September, in einer fast dreistündige Show im Konzerthaus Ravensburg. Espen Nowackis Ensemble verspricht Temperament, Leidenschaft, Witz und Charme mit opulente Kostümen und modernsten Lichteffekten. Bei „Best of Musicals“ zeigen die Darsteller ihr gesangliches und schauspielerisches Können beim Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei Evita oder Elisabeth, mitreißenden Hits aus den Musicals Grease und Mamma Mia, Sister Act und König der Löwen. Auch werden die Songs von Tanz der Vampire und Phantom der Oper dargeboten –allesamt auf Deutsch. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es telefonisch unter 08363 / 450 93 93, bei der Touristinformation Ravensburg am Marienplatz und der Schwäbischen Zeitung in der Karlstraße 16 sowie unter www.reservix.de