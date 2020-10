Das bedeutet die Corona-Krise für Zirkusfamilien

Von Schwäbische Zeitung

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist im Bodenseekreis in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und doch geschnappt worden. Der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt und mit falschen Kennzeichen unterwegs war, sollte am Freitagabend in Friedrichshafen kontrolliert werden.

Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen fiel zunächst die Fahrweise eines männlichen Fahrzeugführers in einem roten Suzuki mit Ravensburger Kennzeichen im Bereich der Kreuzlinger Straße in ...