Das Aus der Traditionsbäckerei betrübt die Kunden

Die Konditorei Bäckerei Honold hat nun für immer geschlossen. Damit hörte nach dem Café Schimpf in der Ravensburger Weststadt und dem Café Schmidt in Weingarten schon wieder ein traditioneller Handwerksbetrieb auf, dessen Backwaren für viele kaum aus ihrem Alltag wegzudenken sind. Richard Marschall hat sich bei den Kunden der Bäckerei umgehört.

Gerhard Schneider und seine Frau wollten zunächst die Filiale von Honold in der Eisenbahnstraße besuchen, nur um diese schon längst geschlossen und ausgeräumt vorzufinden. Wann immer die Friedrichshafener nach Ravensburg kamen, kauften sie bei der Bäckerei Honold gerne das Anisbrot. Dass das nicht länger möglich ist, betrübt sie. Der Gang zu Honold sei immer ein willkommener Stopp beim Bummel durch Ravensburg gewesen.

Gerhard Schneider (Foto: Richard Marschall)

Auch der Ravensburger Wolfgang Grünhagel ging in seiner Mittagspause gerne in das ruhige Café. Zentrumsnah an der ruhigen Kirchstraße gelegen, war Honold für ihn ein optimaler Ort mit schöner Szenerie, um Pause zu machen. Das Essen sei stets gut gewesen und die berühmten Seelen finde er lecker. Die Schließung der Konditorei stimmt ihn traurig.

Wolfgang Grünhagel (Foto: Richard Marschall)

Die Ravensburgerin Resle Pröllochs ging nie den extra Weg, nur um bei Honold einzukaufen. Vielmehr machte sie ihre Besorgungen bei Bäckereien, an denen sie auf ihrem Weg in die Stadt vorbeikam. Jedoch kenne sie Leute, die die Backwaren von Honold besonders mögen. Vor dem Besuch ihrer Bekannten im Altenheim gehe sie bei Honold vorbei, um diesen etwas mitzubringen.

Resle Pröllochs (Foto: Richard Marschall)

Herr Maczkowski kaufte bei der Bäckerei immer seinen Kuchen, und jetzt, da die Bäckerei geschlossen hat, werde er vor allem diese Süßigkeit am Nachmittag vermissen. Viele Ravensburger und Menschen aus der Region werden es bemerken, dass in der Kirchstraße ein Lokal, das für viele ein Treffpunkt oder sogar eine Institution geworden ist, fehlt.

Herr Maczkowski (Foto: Richard Marschall)

Das Handwerk hat es hierzulande nicht leicht. Der Fachkräftemangel und die Schwierigkeiten bei der Nachwuchssuche bleiben Dauerthema. Die Folge: Immer mehr Betriebe werden immer weniger wettbewerbsfähig. Dazu passen auch die jüngsten Zahlen des Baden-Württembergischen Handwerkstags. Vor allem Bäcker und Fleischer schließen immer häufiger ihren Betrieb. Wie es um das Bäckerhandwerk in unserer Region steht. Das sehen Sie im Video.