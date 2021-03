Darum musste die Paulus-Büste umziehen

Die Sandsteinbüste des Heiligen Paulus, die sich im Heimatmuseum Eschach befand, musste in die Klosterkirche Weißenau umziehen. Die Büste gehörte zu der ursprünglichen Sandsteinfigur, die auf dem Giebel der Klosterkirche stand.

Da das Original aus dem Jahr 1724 Verwitterungsschäden aufwies, steht heute eine Kopie auf dem Giebel der Klosterkirche. Nun musste die Büste umziehen, da das Heimatmuseum geschlossen wurde.

Mit dem Gabelstapler unterwegs

Schnell wurde den Mitarbeitern des Bauhofs unter der Leitung von Karl-Heinz Jesse klar, dass allein die Kopfbüste so schwer war, dass sie nicht mit der Sackkarre zu bewegen war. Es musste schweres Gerät her, und mit dem Gabelstapler trat die Büste die Reise in das Kellergewölbe unter der Klosterkirche an. Um sie in den Kirchenkeller hinunterzuschaffen, waren fünf Arbeiter und viel Mühe und Schweiß nötig.

Immer beobachtet von zwei Mitarbeiterinnen des Amtes Vermögen und Bau, denn die wertvolle Büste durfte nicht beschädigt werden und gehört dem Land Baden-Württemberg, wie auch die gesamte Kirche.