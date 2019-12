Darum ist Feuerwerk in der Ravensburger Innenstadt verboten

Pyrotechnik-Fans fiebern jedes Jahr der Knallerei an Silvester entgegen. In der Ravensburger Altstadt ist allerdings schon seit 2010 das Abbrennen von Böllern und Raketen strikt verboten. Grund dafür war der Großbrand im Jahr 2008 in Tübingen.

Dort hatte sich ein Feuerwerkskörper in den Giebel eines alten Fachwerkhauses gebohrt und den Dachstuhl entzündet. „Der Brand hat zu einer Verschärfung des Gesetzes geführt“, sagt Alfred Oswald, Pressesprecher der Stadt Ravensburg.

Das Gesetz regelt nun seit 2009 die „Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz“, Paragraph 23, Absatz 1 „das Abbrennen von pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen“. Seither sind dort Böller und Raketen verboten. Das gilt auch für Ravensburg.

Faszinierend und gefährlich

„Ein schönes Feuerwerk ist für viele Menschen fesselnd und faszinierend. Bei all dem Schönen und Bunten schwingt aber auch immer der Gedanke mit, wie brandgefährlich dieses Schauspiel ist.

Das ist der Grund, warum in immer mehr deutschen Städten und Gemeinden – besonders in der Nähe von gefährdeten Gebäuden – das Zünden von Feuerwerkskörpern untersagt wird“, äußert sich Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke in einer Pressemitteilung.

Seine Mahnung hat einen Hintergrund: Im vergangenen Jahr sind nämlich trotz des Verbots und der Androhung von Bußgeldern Raketen und Böller in der Ravensburger Altstadt geflogen. Aufgrund von Personalmangel hat das laut SZ-Bericht allerdings keine erheblichen Strafen nach sich gezogen.

Wertvolle Denkmale

Ravensburg ist eine der besonders gut erhaltenden historischen Städte in Süddeutschland. Oft ist dabei hinter den verputzten Hausfassaden Holzfachwerk verbaut.

Die Häuser stehen eng aneinander in den schmalen Gassen der Altstadt. Laut Stadtverwaltung werden „die empfindlichen, wertvollen Denkmale“ von ihren Eigentümern gut gepflegt. Laut Stadtverwaltung müsse man die Menschen und die Häuser schützen. Darum ist es auch in Ravensburg strikt verboten, Feuerwerkskörpern in der Altstadt abzubrennen.

Damit die Verordnungen eingehalten werden, weist die Stadtverwaltung dieses Jahr im Vorfeld mit Plakaten auf das Verbot hin. Die Plakate werden in der Altstadt und in verschiedenen Gastronomiebetrieben aufgehängt.

Zudem werde die Polizei regelmäßig die Altstadt kontrollieren, sagt Oswald. „Oftmals wissen die Leute nichts von dem Verbot oder sie haben es einfach vergessen. Deshalb machen wir so oft wie möglich darauf aufmerksam“, erläutert der Pressesprecher.

Umweltschädlich

In umliegenden Städten wie Friedrichshafen und Lindau wird der Knallerei ebenfalls der Kampf angesagt. So möchte Lindau beispielsweise ab 2020 private Raketen und Böller an der Promenade verbieten.

Dort spielen neben dem Brandschutz auch der Feinstaubausstoß sowie das Wohl der Haustiere eine große Rolle. Diese erschrecken bei unnatürlichen Geräuschen und Blitzen.

„Viele unterschätzen die Gefahr, die von Silvesterraketen ausgehen kann, wenn sie sich im Gebälk eines Hauses verfangen“, schreibt die Ravensburger Stadtverwaltung weiter. Man wolle kein Spaßverderber sein, sondern es gehe um die Sicherheit der Bürger.

Vielleicht falle ein Verzicht auf ein Feuerwerk aber auch angesichts der damit verbundenen Umweltbelastung durch Feinstaub, CO2 und Lärm insgesamt leichter, hofft man seitens der Stadtverwaltung.