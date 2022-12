Ausblick 2023: Darüber spricht Ravensburg im nächsten Jahr

Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Stritten wir vor einem Jahr noch über 2G- und 3G-Regeln oder die Corona-Impfpflicht, beherrscht seit Februar ein Krieg zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken die Schlagzeilen, dessen Folgen für jeden spürbar sind. Auch in Ravensburg und Weingarten.

Hohe Energiekosten, zweistellige Inflationsraten, Turnhallen voller verzweifelter Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten – kaum jemand hätte sich das beim Bleigießen am Silvesterabend 2021 vorstellen können.

Und doch hat sich – wie in der Pandemie – die Aufgeregtheit etwas gelegt. Gewöhnung tritt ein. Ängste vor einem Atomwaffeneinsatz und Dritten Weltkrieg sind verflogen. Selbst das Atomkraftwerk in Saporischja ist in Vergessenheit geraten.

Es lohnt sich, wieder optimistisch zu sein, Zukunftspläne zu schmieden, die Aufmerksamkeit auf das lokale Geschehen zu richten. Sich darum zu bemühen, die eigene kleine Welt ein bisschen besser zu machen.

Kunstmuseum wird zehn Jahre alt

Oder schöner. Zum Beispiel mit Kunst. Das Ravensburger Kunstmuseum feiert im März schon seinen zehnten Geburtstag. Kein öffentliches Bauvorhaben war zuvor so umstritten in Ravensburg. Mit Ausnahme vielleicht des Schadbrunnens auf dem Marienplatz – ebenfalls Kunst.

Die Kritiker störten sich seinerzeit gar nicht so sehr am Neubau an sich, der sich perfekt in die Oberstadt einschmiegt, aber dennoch einen außergewöhnlichen architektonischen Akzent setzt, sondern an der Art der Finanzierung: Ein privater Investor, die Firma Reisch, hat das Museum gebaut und dann an die Stadt vermietet.

Ähnlich, wie das jetzt beim ehemaligen WLZ-Gebäude in der Bahnstadt geschehen wird, in das dann das Baudezernat und die Kämmerei einziehen werden.

Heute kräht kein Hahn mehr danach, doch im Kampf um das Oberbürgermeisteramt 2010 spielte es eine große Rolle für viele Bürger, ob der jeweilige Kandidat für oder gegen das neue Kunstmuseum war.

Der siegreiche heutige Oberbürgermeister Daniel Rapp hielt sich klugerweise mit allzu eindeutigen Positionierungen zurück und hielt das Museum zwar für „wünschenswert“, aber zugleich „nicht notwendig“: Man könne an der Entscheidung, die noch in der Ära des kulturbegeisterten Hermann Vogler gefallen war, ohnehin nichts mehr ändern, meinte er sinngemäß.

Oswald Metzger unterlag knapp

Sein damaliger Hauptkonkurrent Oswald Metzger hingegen sprach sich offen für das Museum aus – und verlor knapp. Ein weiterer Kandidat, der Rechtsanwalt Klaus Guggenberger, baute seinen Wahlkampf zu einem Großteil auf der Gegnerschaft zum Museum auf, beziehungsweise dessen Finanzierung, und erzielte einen Achtungserfolg – so heftig war es umstritten.

Als es dann aber Architekturpreise regnete, internationale Feuilletons über die Eröffnung berichteten und die Stadt voller Schweizer war, die nicht nur wegen der Steuerersparnis in den Ravensburger Geschäften kamen, sondern um die Sammlung Selinka zu sehen, verstummte die Kritik sehr schnell. Denn unterm Strich kostet das Museum den Steuerzahler nicht so viel mehr als die frühere städtische Galerie in der Brotlaube. Abgesehen davon, dass die Stifterin Gudrun Selinka ihre wertvollen Gemälde nur unter der Bedingung als Dauerleihgaben der Stadt überlassen wollte, wenn dafür ein eigenes Museum gebaut würde.

Das „Spanische Mädchen“ wird gezeigt

Ende 2023 wird es in Ravensburg eine Jawlensky-Ausstellung geben, zugleich eine Schau der Künstlergruppe CoBra. Das „Spanische Mädchen“ des russischen Expressionisten ist das wohl berühmteste Bild der Sammlung und steht wie kein anderes für das Ravensburger Kunstmuseum.

Von der bildenden Kunst zur Musik. In die neue Musikschule investiert die Stadt gerade 10,6 Millionen Euro, und auch das Konzerthaus wird mittelfristig eine Stange Geld kosten. Mit häppchenweisen Reparaturen während der Sommerpausen kommt die Stadt bald nicht mehr weiter. Wenn Elektroleitungen, Lüftung und Heizung erneuert werden, geht es ans Eingemachte. Dann drohen nicht nur hohe Kosten, sondern auch eine längere Schließung des Kulturtempels.

Saniert werden muss außerdem die Stadtbücherei im Kornhaus. Das Bauhandwerk dürfte es freuen, dass wenigstens die öffentliche Hand weiter investiert, denn private Bauherren halten sich angesichts steigender Preise und höherer Bauzinsen zunehmend zurück.

Das „Spanische Mädchen“ von Alexej von Jawlensky ist das wohl berühmteste Bild der Sammlung Selinka. Ende 2023 wird es einmal mehr zu sehen sein. (Foto: Roland Rasemann)

Wer sich weniger für Kultur, sondern mehr für Sport interessiert, fühlt sich in Ravensburg häufig benachteiligt. Weder für eine dreiteilige Sporthalle scheint Geld da zu sein noch für eine zweite Eisfläche. Und zudem nicht das Personal, das diese ganzen Bauvorhaben planen und baurechtlich begleiten könnte.

Keine Frage: Der öffentliche Dienst ist für viele unattraktiv. Wo in der freien Wirtschaft Inflationsausgleichsprämien und meist bessere Gehälter gezahlt werden, haben die kommunalen Verwaltungen außer einer höheren Arbeitsplatzsicherheit wenig zu bieten. In Zeiten des Fachkräftemangels, in denen man sich als Arbeitnehmer die Jobs aussuchen kann, gilt das jedoch nicht mehr viel.

Geld allein ist nicht alles

Daher hängt einiges vom Verhalten der Führungskräfte ab: Mitarbeiter müssen sich wohl fühlen, dann nehmen sie unter Umständen auch geringere Gehälter oder eine höhere Wochenarbeitszeit in Kauf. Und dies ist die elegante Überleitung zum einzigen größeren kommunalpolitischen Ereignis, das im kommenden Jahr ansteht: der Landratswahl.

Wer wird 2023 neuer Chef im Landratsamt? Das entscheidet sich am 7. März. (Foto: Annette Vincenz)

Amtsinhaber Harald Sievers ist bekanntlich umstritten, die Stimmung in seiner Behörde soll unterirdisch sein. Bürgermeister aus Städten und Gemeinden rund um Ravensburg berichten schon seit Längerem von Blindbewerbungen aus dem Landratsamt – trotz schlechterer Bezahlung in ihrer jeweiligen Kommune. Der eigentümliche Mangel an Menschenkenntnis und Hang zur Beratungsresistenz manifestierte sich nach Überzeugung vieler Kritiker aber vor allem bei der OSK-Krise.

Ob die Unzufriedenheit im Kreistag groß genug ist, um Sievers’ Gegenkandidaten Utz Remlinger zu wählen, sei dahingestellt. Das Rennen dürfte auf jeden Fall knapp werden. Und spannend.

„Spiegel“ vergleicht 2022 mit Nacktschnecke

Wenn 2022, das Spiegel-Kolumnist Markus Feldenkirchen als „die Nacktschnecke unter den Jahren“ bezeichnete, ein Gutes hatte, dann dies: Es lohnt sich, gegen unhaltbare Zustände anzukämpfen. Das Gute gewinnt manchmal eben doch, wie das Beispiel der Oberschwabenklinik zeigt.

Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen nennt 2022 treffend die „Nacktschnecke unter den Jahren“. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Dort ist die Stimmung mittlerweile viel entspannter. „Die neue Geschäftsführung macht sehr viel Hoffnung“, schrieb uns vor Weihnachten ein Mitarbeiter. Nichts hat dieser ausgezeichnete Klinikverbund mehr verdient, als dass wieder über die medizinischen Leistungen berichtet wird statt über interne Streitereien.

Was macht man mit Nacktschnecken? Am besten zerschneidet man sie und vergräbt sie dann, damit nicht andere Artgenossen angezogen werden, die laut Biologen zum Kannibalismus neigen. Vergraben Sie also sinnbildlich das Jahr 2022. 2023 kann fast nur besser werden.

In dem Sinn: Guten Rutsch!