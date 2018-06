Danny Naud übernimmt bei den Towerstars

Seit Dienstag ist klar, wer künftig an der Bande des Eishockey-Zweitligisten Ravensburg Towerstars das Sagen hat. Wie der Geschäftsführer Rainer Schan bekannt gab, wird Danny Naud zur kommenden Saison Trainer bei den Towerstars. Der 52-jährige Kanadier trainierte in den vergangenen drei Jahren den HC Innsbruck.

„Wir wollten einen Trainer mit deutlich mehr Erfahrung“, sagt Schan. „Die bringt Danny Naud definitiv mit.“ Im Jahr 2000 begann der Kanadier seine Trainerlaufbahn bei den Augsburger Panthern in der DEL – zunächst als Assistenztrainer, ab Oktober 2000 als Cheftrainer. Nauds weitere Stationen in Deutschland waren Bietigheim, Straubing und Landshut, jeweils als Cheftrainer in der 2. Liga. Aus persönlichen Gründen ging Naud 2007 zurück in die Heimat, ehe er 2009 als Assistenztrainer der Hamburg Freezers zurück nach Deutschland kam. Über die Stationen Biel und Gottéron in der Schweizer Nationalliga A kam der Kanadier 2011 zum HC Innsbruck. Dort wurde sein Vertrag nach der vergangenen Saison nicht mehr verlängert.

Patrick Baum kommt

Eine Grundvoraussetzung für den Trainerposten in Ravensburg erfüllt der 52-Jährige: er spricht perfekt Deutsch. Auf eine Kostprobe seines „sympathischen französischen Akzents“ (Schan) müssen sich die Towerstars-Fans noch etwas gedulden. Noch ist Naud bei seiner Familie im kanadischen Québec. Doch auch von dort aus ist der Trainer aktiv – in der kommenden Woche soll es weitere Personalentscheidungen bei den Towerstars geben. Naud muss etwa entscheiden, ob er mit Lukas Slavetinsky plant. Der Verteidiger hat bekanntlich seine Option für ein weiteres Jahr bei den Towerstars gezogen. Allerdings hat der Verein bereits sieben (mit Slavetinsky acht) Verteidiger unter Vertrag. Denn neben der Verpflichtung des neuen Trainers bestätigte Schan am Donnerstag, dass Patrick Baum von den Heilbronner Falken zu den Towerstars wechselt. „Er ist ein sehr harter Verteidiger“, sagt Schan. „Er verschafft uns Respekt auf dem Eis.“

Zudem haben die Towerstars einen kanadischen Verteidiger verpflichtet, der allerdings mit seiner aktuellen Mannschaft noch im Spielbetrieb ist. Aufgrund dieser Personalie ist eine Zukunft von Matt Kelly in Ravensburg eher unwahrscheinlich. Mit Slavetinsky soll es spätestens kommende Woche entscheidende Gespräche geben. „Der neue Trainer macht sich Gedanken, ob Slava ins Team zurück kehrt oder ob wir uns über eine Vertragsauflösung unterhalten müssen“, sagt Schan. Fix als Verteidiger sind Baum, Raphael Kapzan, Stefan Langwieder, Simon Sezemsky, Manuel Kindl, Thomas Botzenhardt – und eben Slavetinsky.

Kelly und Cameron gehen

Definitiv nicht nach Ravensburg zurückkehren werden die Kanadier Justin Kelly und Dustin Cameron. Den Topscorer Kelly zieht es in die Deutsche Eishockey-Liga, Cameron wohl entweder in die österreichische EBEL oder in die erste dänische Liga. „Bei unseren vielen jüngeren Spielern brauchen wir in der neuen Saison ausländische Spieler mit Führungscharakter.“ Den hatten offenbar weder der Einzelgänger Kelly noch Cameron. „Für beide ist es nach der Saison in Ravensburg aber ein Sprung nach oben“, sagt Schan, der außerdem versichert: „Wir hätten beiden kein neues Angebot unterbreitet. Wir hoffen auf vier ausländische Topleute, die ihre Nebenleute besser machen.“

Auf der Trainerposition, so hofft es der Towerstars-Geschäftsführer, ist ein Topmann gefunden worden. „Ich habe sehr viele Telefonate mit den Verantwortlichen in Landshut und Augsburg geführt“, sagt Schan. „Ich habe nicht eine negative Stimme über Naud gehört. Ich hoffe daher, wir haben bei ihm das richtige Händchen bewiesen.“

Zunächst hat der Kanadier einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. „Wenn er die von uns gesteckten Ziele erreicht, verlängert sich der Vertrag“, sagt Schan. Bei diesen Zielen – die nicht öffentlich gemacht werden sollen – handele es sich nicht „um den Klassenerhalt in der DEL 2“. Mindestens die Play-offs sollen es in Ravensburg schon wieder sein.