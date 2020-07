Dankeschön-Aktion für Besitzer von Jahreskarten

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg startet gemeinsam mit allen Verkehrsverbünden und weiteren Partnern eine Dankeschön-Kampagne für Zeitkarteninhaber, das teilt der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mit.

Mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und bis zum 13. September gelten Zeitkarten über die sonst bestehenden Verbundgrenzen hinaus. Das heißt: freie Fahrt auf allen Strecken im Land mit Bus, Bahn und Tram – von Montag bis Sonntag. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Auch der Bodo beteiligt sich. Die Aktion gilt für alle Jahresabonnements aller Tarifgattungen (Schüler, Auszubildende, Erwachsene, Senioren) inklusive Jobtickets und StudiTickets. Genutzt werden können alle Nahverkehrszüge, also IRE, RE, RB und S-Bahn, mit Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines eigenen Eltern- oder Großelternteils kostenfrei mit.