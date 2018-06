Daniel Steiner und Christoph Schulz wiedergewählt

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) hat vor wenigen Tagem im Sitzungssaal „Alte Post“ in Altshausen stattgefunden. Dabei berichteten Vereinsvorsitzender Daniel Steiner und Geschäftsführerin Florentien Waldmann über die Aktivitäten des Vereins und der Geschäftsstelle im vergangenen Jahr.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, konnten gemäß dem Motto „Heimat der Zukunft entwickeln“, insgesamt 17 Projekte in der Region Mittleres Oberschwaben seit Gründung im Jahr 2015 unterstützt werden. Die bereitgestellten Leader-Fördermittel würden sich dabei auf rund 1,8 Millionen Euro mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als fünf Millionen Euro belaufen. Auch für die zweite Tranche der Förderperiode bis Ende 2020 würden wieder Fördermittel zur Verfügung stehen. Neben der Gestaltung des Leader-Prozesses stelle die E-Mobilität ein wichtiges Thema dar. Die einjährige E-Erfahrungstour, bei der sich alle 25 Kommunen der Region beteiligten und zwei E-Autos testeten, sei mittlerweile erfolgreich beendet. Derzeit werde am Aufbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur in diesem Gebiet gearbeitet.

Innerhalb des Vereins standen in diesem Jahr Neuwahlen an. Die Vereinsmitglieder besetzten den Vorstand mit Vorsitzenden und deren stellvertretenen Vorsitzenden, sowie den Leader-Steuerungskreis wieder, heißt es in der Mitteilung: Die beiden Bürgermeister Daniel Steiner und Christoph Schulz stellten sich erneut zur Wahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern als Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Ilse Ruland von der Volksbank Bad Saulgau in der Funktion als Kassier sowie die beiden Beisitzer Waltraud Allgäuer, Landfrauenverband Ravensburg und Thomas Hagmann, Kreisbauernverband Ravensburg. Auch das Auswahlgremium des Vereins sei wieder in vielfältigen Themenbereichen besetzt. Unter den Akteuren befinden sich kommunale Vertreter und Wirtschafts- und Sozialpartner, Institutionen, Privatpersonen wie auch Vertreter für Umwelt, Kunst und Kultur sowie Jugend.

Für das vergangene Jahr 2017 seien anschließend Jahresbericht, Jahresabschluss und Kassenprüfung von den Mitgliedern genehmigt und der Vorstand entlastet worden. Beschlossen wurden zusätzlich die Haushaltsplanungen und Neuerungen zur Datenschutz-Grundverordnung.