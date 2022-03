Daniel Schreiber liest aus „Allein“

Der Berliner Schriftsteller Daniel Schreiber kommt nach Ravensburg. Am Dienstag, 22. März, stellt er in der Buchhandlung Ravensbuch sein neues Buch „Allein“ (Hanser Berlin) vor. In dem literarischen Essay erkundet Daniel Schreiber eine Lebensform und ein Gefühl, das wohl jede und jeder kennt: Was bedeutet es, allein zu sein? Kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen? Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem Lebensmodell spielen. Daniel Schreiber, 1977 geboren, ist Autor der Susan-Sontag-Biografie Geist und Glamour (2007) sowie der Essays Nüchtern (2014) und Zuhause (2017). Beginn der Lesung ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Es gilt die 3G-Regel. Karten gibt es im Vorverkauf in allen OSIANDER Buchhandlungen und unter osiander.reservix.de/events