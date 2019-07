Daniel Geismayrs erneutes Duell mit Urs Huber

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen: Nach diesem Motto handelte auch das Mountainbiketeam Centurion Vaude aus Ravensburg und Meckenbeuren. Nur eine Woche nach dem spektakulären siebten Gesamtsieg bei der Transalp reisten die Young Guns Vinzent Dorn, Philip Handl und Julian Scheinert mit dem Transalp-Sieger Daniel Geismayr ins Montafon zum M3-Bikemarathon, einem Rennen der UCI World Marathon Serie.

130 Kilometer und 4500 Höhenmeter standen für Geismayr, Dorn und Handl auf dem Programm. Scheinert startete auf der M2-Strecke über 65 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Zu Beginn des Hauptrennens formierte sich eine große Spitze, in der sich Geismayr und Dorn behaupteten – Handl spürte die Belastung der Transalp noch deutlich in seinen Beinen. Geismay und Urs Huber vom Team Bulls, die sich schon bei der Transalp packende Duelle geliefert hatten, setzten sich dann vom Feld ab. Weil sich seine Sattelstütze lockerte, musste der Österreicher von Centurion Vaude zweimal in den Tech-Zonen anhalten und verlor dadurch etwa 1:30 Minuten auf Huber.

Am Anstieg aufgeschlossen

Im letzten Anstieg schloss Geismayr die Lücke zwar wieder und beide bogen gemeinsam auf die Zielgerade ein. Doch im Sprint hatte der Vizeweltmeister knapp das Nachsehen und musste sich mit Platz zwei begnügen. Angesichts der zahlreichen Renntage für Geismayr laut Mitteilung dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Dorn fuhr einen Großteil des Rennens in der ersten Verfolgergruppe mit, verlor am letzten langen Anstieg jedoch etwas an Boden. Durch seine starke letzte Abfahrt konnte er nach eigenen Angaben „den Schaden begrenzen“ und beendete das Rennen auf Platz elf.

Handl fand im Laufe des Rennens immer mehr seinen Rhythmus und schaffte als 17. trotz der müden Transalp- Beine sein Ziel, in die Top 20 zu fahren.

Scheinert wurde auf der M2-Strecke im Montafon ebenfalls Elfter und kommt nach dem Abiturstress nun immer besser in Tritt.