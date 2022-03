Daniel Gathofs erfolgreicher Saisonstart in Ruanda

Mountainbiker Daniel Gathof ist mit einem Abenteuer und einer guten Platzierung in das neue Radjahr gestartet. Beim Rwandian Epic, einem Etappenrennen über vier Tage durch Ruanda, stand laut Gathof aber nicht nur der Radsport im Vordergrund. „Es galt auch zu helfen“, sagt der Vogter Profi. Gathof liebäugelte bereits im vergangenen Jahr mit dem Rennen, das dann allerdings coronabedingt ausfiel. In diesem Jahr war der Start möglich – mit seinem Sponsor Enerquinn aus Weingarten war laut Gathof ein Partner mit dabei, der „den weiteren Aspekt der Teilnahme unterstützt“.

Über einen Prolog in der Hauptstadt Kigalie ging es ins Zentrum des Landes, wo die Etappen zwei und drei an einem Vulkan und dem bekannten Nationalpark bei Musanze stattfanden. „Dort schlägt mit dem nationalem Cycling Center auch das Radsportherz Ruandas“, sagt Gathof. „Hier hat der Radsport einen Stellenwert wie in Deutschland der Fußball.“ Die finale Etappe endete am Kiwusee nahe der Grenze zum Kongo.

Auf allen Etappen reichte es für den Mountainbiker des KJC Ravensburg zu Rang zwei, womit er auch in der Gesamtwertung Zweiter wurde. Das Rennen wurde im für Mountainbike üblichen Teammodus mit zwei Fahrern ausgetragen, Gathof fuhr mit Renay Groustra aus Südafrika. Beide hatten auf den Etappen drei und vier auch kurz einen möglichen Sieg vor Augen, konnten sich am Ende aber nicht gegen den Deutschen Karl Platt und dessen ruandischen Parter Jan-Erik Habi behaupten. Dennoch machten es Gathof und Groustra der Konkurrenz schwer. „Das Wintertraining mit viel Langlauf auf den Loipen in Vogt scheint sich ausgezahlt zu haben“, zeigt sich Gathof zufrieden. „Mit einem Podest in die Saison zu starten ist immer gut.“

Ruanda trägt den Beinamen „Land der tausend Hügel“ – das bewahrheitete sich auch für die Mountainbiker. Gefahren wurde stets auf Höhen um 2000 Meter oder mehr. Mit der dünnen Luft kam Gathof etwas besser klar als sein Partner. Vor allem die Durchfahrten der Dörfer mit vielen Fans, die lautstark anfeuerten, bleiben dem Vogter im Gedächtnis.

Neben dem Rennen galt es auch, Kontakte zu knüpfen, um im Nachgang ein soziales Projekt anzustoßen. Gathof brachte etwa Radbekleidung sowie Helme mit nach Ruanda. „Land und Leute haben es verdient, mit dem Thema Fahrrad kann dort unten so vieles bewegt werden“, sagt Gathof, der das enaue Projekt mit seinem Sponsor im Laufe des Jahres vorstellen möchte. Klar ist schon jetzt: Der Vogter Profi wird wieder beim Rwandian Epic starten.