Daniel Gathof steht zum matschigen Abschluss der Saison auf dem Podium

Mit Rang vier beim Schwarzwald-Gravel-Cup und Platz drei beim Vulkan-Marathon in Schotten ist die Rennsaison von Daniel Gathof erfolgreich zu Ende gegangen. Vor allem bei den matschigen Trails in Schotten hatte der Profi des KJC Ravensburg laut eigener Aussage viel Spaß.

Das Gravelrace war etwas Neuland für Gathof, die Disziplin ist gerade sehr im Trend. Bevor es über Schotter und Wiesen ging, witzelten die Fahrer vor dem Start über Luftdruck und Übersetzung. Denn die meisten Starter fuhren ihren ersten Gravel-Wettkampf. Die Konkurrenz aus lauter guten Straßenfahrern schien Gathof nach dem Start im Griff zu haben, vor allem die technischen Passagen und Kurven kamen dem etatmäßigen Mountainbiker entgegen. Allerdings rutschte der Vogter später auf Gras kurz weg. Die drei Fahrer große Spitzengruppe war danach enteilt, Gathof kam zwar noch ein bisschen heran, für einen guten Sprint fehlte im laut eigener Aussage aber „der Punch“. So blieb er Vierter.

Mit dem Ausflug nach Schotten zum Vulkan-Marathon stand das letzte Langdistanzrennen für Gathof auf dem Programm. Während es in Süddeutschland ein schöner Spätsommertag war, regnete es in Hessen und so stand laut Gathof „eine ordentliche Schlammschlacht zum Finale an“. Die Strecke war aber recht gut zu fahren und die Trails im Matsch machten Gathof richtig Spaß. Die Erfahrung und Ausdauer des KJC-Fahrers zahlten sich in Schotten aus – von Rang sechs nach dem ersten Drittel fuhr Gathof auf den 70 Kilometern und knapp 2000 Höhenmetern noch Platz drei vor.