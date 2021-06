Daniel Gathof fährt mit einer guten Leistung in ungewisse Wochen

Beim Etappenrennen Rally di Romagna hat Daniel Gathof vom KJC Ravensburg in der Gesamtwertung Platz sechs erreicht und den Sieg in seiner Altersklasse geholt. Während sich die weitere Rennplanung für den Mountainbikeprofi aus Vogt schwierig gestaltet, ist eine andere Aktion schon wieder fix.

Am ersten Tag der Rally di Romagna, einem kurzen Prolog über 20 Kilometer, machten Gathof ungewohnt hohe Temperaturen zu schaffen. Mit Rang sieben war er nicht ganz zufrieden. Besser lief es tags darauf bei der Königsetappe mit 75 Kilometern und 2500 Höhenmetern. Gathof wurde Tagesvierter, und auch auf den folgenden Etappen stimmte die Leistung. Am vorletzten Tag gab es einen vierten Platz in der Tageswertung. Mit Rang sechs in der Gesamtwertung endete nach fünf Etappen das Rennen in Italien. „Das Leadertrikot und einen Altersklassensieg mit nach Hause nehmen zu können ist ein schöner Nebeneffekt“, meinte Gathof. „Leider dämpfen weitere Rennabsagen ein bisschen die Stimmung.“ So steht unter anderem die deutsche Marathonmeisterschaft in Singen Ende Juni auf der Kippe.

Etwas anderes freut den Vogter dagegen. „Von Schulen und Kindern gab es viele Anfragen, ob wir wieder unsere Aktion #cyclingagainstcorona auf die Beine stellen“, sagt Gathof. Los geht es schon am Montag (7. Juni). Jugendliche dürfen sich wieder mit dem Radprofi und dessen Team Enerquinn über eine App messen und Kilometer auf dem Rad sammeln. Alle Infos dazu gibt es unter: www.cyclingagainstcorona.de.