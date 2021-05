Daniel Gathof fährt in Spanien in die Top Zehn

Im internationalen Radzirkus kehrt wieder etwas Normalität ein. Die Rennen werden wieder zahlreicher, die Profis dürfen wieder um Punkte und Preisgelder fahren. So auch Daniel Gathof. An der spanischen Costa Brava hieß es für den Vogter Radprofi, in den Rennmodus zurückzukommen. Beim zweitägigen Etappenrennen Volcat Costa Brava gelang dies dem Mountainbiker des KJC Ravensburg ganz gut.

Das anspruchsvolle Terrain, verteilt auf 65 Kilometer an Tag eins und 55 Kilometer auf Etappe zwei, kam Gathof entgegen. Allerdings fehlte es ihm laut eigener Aussage gegen die überwiegend spanische Konkurrenz schlicht an Wettkampfhärte. „Im Süden sind Radrennen unter Auflagen schon länger möglich, diese Wettkampfpraxis und die harten Kilometer galt es für mich aufzuholen“, meinte Gathof. Zwar bestritt er schon ein Marathonrennen des Weltverbands UCI in der Türkei – normalerweise hätte Gathof Mitte Mai aber schon mindestens zehn Rennen in den Beinen.

Die erste Etappe an der Costa Brava fühlte sich daher für den KJC-Fahrer zunächst noch etwas ungewohnt an. Gathof brauchte eine Weile, bis er seinen Rennrhythmus gefunden hatte. Dann aber lief es ordentlich und es reichte für den Vogter zu Rang elf von 600 Startern. Tags darauf konnte Gathof die Leistung steigern. Er hätte sich eine längere Renndauer gewünscht, kam aber auch so durch den neunten Rang in der Tageswertung unter die besten Zehn der Gesamtwertung.

Weiter geht es mit einem Etappenrennen in Italien, bevor im Juni für Gathof und die anderen KJC-Radrennsportler „hoffentlich auch Wettkämpfe in Deutschland stattfinden können“, wie der Vogter sagte.