Daniel Gathof fährt aufs Podium

Großer Erfolg für Daniel Gathof: Bei Europas ältestem Mountainbike Marathon, dem Kral Sumavy in Tschechien, fuhr der Radprofi vom KJC Ravensburg auf Rang drei. Davor galt es anspruchsvolle 105 Kilometer und 3000 Höhenmeter im Böhmischen Wald zu überwinden.

Pandemiebedingt ist es auch für die Mountainbiker schwer, Wettkämpfe zu finden. Und auch die 28. Auflage des Kult-Marathons unterlag klaren Richtlinien. Dennoch dürfen in Tschechien Sportveranstaltungen bis 1500 Menschen stattfinden und dies wurde auch bis auf die letzte Startnummer ausgenutzt.

Die Top Five als Ziel gesetzt agierte Gathof eher zurückhaltend und mit großem Respekt vor der Distanz. Dennoch hielt er sich von Beginn im Spitzenfeld und mit der Länge des Rennens kam er Platz um Platz nach vorne. „Die zwei Topfahrer Alberti (GER) und Soukup (AUT) vom KTM-Werks-team waren von Beginn an die stärksten und diktierten das Tempo, aber um Rang drei konnte und wollte ich dann doch kämpfen“, beschreibt Gathof den Rennverlauf. Und dies gelang ihm mit cleverer Fahrweise, denn bei Kilometer 90 setzte er sich auf den letzten verbliebenen Podiumsplatz. Nach 5:09 Stunden erreichte er letztendlich auch als Dritter das Ziel in Klatovy und sicherte sich in einem der bisher wenigen MTB-Rennen 2020 das Podest.

Dennoch sieht es für die kommenden Wochen in Sachen Wettkampf gar nicht so schlecht aus. „Gerade im September werde ich jedes Wochenende ein Rennen fahren können. Es scheint so, als ob Sportler und vor allem Veranstalter langsam einen Weg gefunden haben, sich mit der benötigten Sicherheit und den Auflagen zu arrangieren“, freut sich der KJC-Sportler.