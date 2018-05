Daniel Gathof fährt in Portugal auf Platz sechs

Radsportler Daniel Gathof vom KJC Ravensburg ist bei der Portugal-MTB-Tour in die Weltranglistenpunkte gefahren. Nach einem einen Prolog und fünf Etappen reichte es in der Endabrechnung zu einem sechsten Rang.

Die Rundfahrt in Portugal war nicht das erste Rennen der Saison, schon zuvor fuhr der Vogter Mountainbiker einige Trainingsrennen, ein Mehrtagesrennen in Kroatien und den Bike Marathon in Kempten. Während es in Kroatien defektbedingt zu keinem Ergebnis kam, wurde Gathof in Kempten fünfter und sicherte sich dank seines Wohnortes Vogt auch den Titel des Allgäuer Meisters. Durch den Gesamtsieg von Markus Kaufmann vom Team Centurion Vaude, waren somit gleich zwei KJC-Athleten vorne mit dabei. In Portugal begab sich ein Feld mit Landesmeistern und einigen ehemaligen Weltmeistern an die Startlinie. Im Prolog und auf der ersten Etappe standen sechste Ränge zu Buche während Gathof die folgenden Tage jeweils auf sieben ins Ziel kam. Hier hatte es vor allem die Königsetappe über 97 Kilometer und 3500 Höhenmeter in sich. Gesamt lag Gathof bis zum letzten Tag auf dem siebten Platz, dann schob er sich noch einen Rang nach vorn.

„Die Portugiesen vor mir waren am Berg einfach stärker aber dafür Fahrtechnisch nicht so gut. Da die letzte Etappe 70 extrem technische Kilometer hatte, konnte ich von Beginn an Druck ausüben und mir Rang sechs zurückholen“, sagte Gathof.