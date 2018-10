Daniel Gathof fährt in Dubai auf Rang drei

Der Vogter Mountainbiker Daniel Gathof hat es zum Auftakt der Arabian Epic Series mit einem dritten Rang auf das Podium. Extreme Temperaturen geschafft. Eine durch Verletzung erschwerte Vorbereitung waren die großen Hürden an dem orientalischen Bike-Marathon.

Für den Radprofi vom KJC Ravensburg galt es knapp 80 Kilometer um Hatta, einer kleinen Stadt im Hadschar-Gebirge an der Grenze zum Oman, zu bewältigen. Konditionell war die Strecke nicht wirklich fordernd, auch die Anzahl an Höhenmeter und der fahrtechnische Aspekt hielten sich in Grenzen. So waren neben der Konkurrenz vor allem die hohen Temperaturen etwas auf die er aufpassen musste.

Gathof hielt sich von Beginn an vorne im Feld und nach zehn Kilometern kristallisierte sich eine Spitzengruppe bestehend aus sechs Mann heraus. Neben ihm waren auch mehrere Vertreter eines gleichen Teams in der Gruppe, inklusive des Vize-Weltmeisters im Mountainbike-Sprint. „Mit diesem wollte ich natürlich nicht auf die Ziellinie kommen, so lag es an mir das Tempo hoch zu halten“, sagte Gathof.

Tatsächlich verkleinerte sich dadurch die Spitze Kilometer um Kilometer und in das Finale ging es dritt. Hier war dann vor allem die Teamtaktik des ROSE Racingteams ausschlaggebend dafür, dass es am Ende nur zum dritten Rang hinter dem Franzosen Remy Laffoint und Steffen Thum (GER) langte. „Ich wurde abwechselnd attackiert und irgendwann waren die Kräfte dann einfach am Ende. Dennoch bin ich nach meiner Knie-OP Ende September und mit nur zehn Tagen vernünftiger Vorbereitung mit dem Ergebnis super zufrieden. Mehr war heute nicht drin“, war Gathof zufrieden.