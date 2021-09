Damit Familien Erholung bekommen

In den Sommerferien leistet die Landkreisverwaltung mit Stiftungen aus dem Landkreis einen Beitrag, um Kindern, Jugendlichen und Familien schöne Augenblicke und Entlastung zu schenken.

Die Entbehrungen der Pandemie wie etwa Kontaktbeschränkungen, fehlende soziale Kontakte zu Freunden, Homeschooling, geschlossene Kitas und Schulen, starke Einschränkungen in Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie fehlende Planbarkeit haben Familien belastet und ihnen einiges abverlangt. Viele Eltern sind bei der Vereinbarkeit von Beruf, Kinderbetreuung und Homeschooling über ihre Grenzen gegangen, und Kinder und Jugendlichen haben zum Wohle der Gesamtbevölkerung auf vieles verzichtet.

Deshalb hat die Landkreisverwaltung die Initiative „Gemeinsam Gutes tun“ ins Leben gerufen, um die Folgen der Einschränkungen etwas abzumildern. Durch die finanzielle Unterstützung der Stiftungen kann der Landkreis in den Ferien Angebote unterstützen, die das soziale Miteinander von Kindern und Jugendlichen fördern und Eltern entlasten.

Zahlreichen Kindern und Jugendlichen erleben so Ferienprogrammen unter Wahrung des Infektionsschutzes. Familien, die in der Corona-Zeit besonders beansprucht sind, etwa weil sie kinderreich sind oder als allein- oder getrennt erziehender Elternteil vieles alleine zu schultern haben, bekommen in den Sommerferien Angebote für Familienerholung. Im Rahmen von Einzelfallförderungen können gezielt Familien unterstützt werden.

In der Initiative „Gemeinsam Gutes tun“ haben sich zusammengeschlossen: Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Stiftung Ravensburger Verlag, Sonja Reischmann Stiftung, Dethleffs Family Stiftung, Familie Miller-Weber Stiftung, Siegfried Gebhart Stiftung, Thussi-Drexler Stiftung, Bürgerstiftung Leutkirch im Allgäu, Bürgerstiftung Weingarten/Württemberg und Johannes-Ziegler-Stiftung. Wer sich in die Initiative einbringen will oder Fragen hat, kann sich an diese Adressen wenden: Telefon 0751 / 85-3115, E-Mail: m.muench-schemperle@rv.de oder Telefon 0751 / 85-3212, E-Mail: j.kohlbauer@rv.de.