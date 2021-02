Dallmayr unterstützt die Kinderstiftung

- Dallmayr Ravensburg hat im vergangenen Jahr auf Kundengeschenke verzichtet und spendet stattdessen 2800 Euro an die Kinderstiftung Ravensburg zur Anschaffung von iPads für Ravensburger Schulen. Das teilt die Kinderstiftung mit. „In Zeiten von Homeschooling fehlt es an vielen Schulen an technischen Geräten“, sagt Andreas Prestel, Geschäftsführer „Dallmayr Vending und Office Stuttgart“, Ravensburg, Neu-Ulm und Kempten, bei der Spendenübergabe. „Deshalb finanzieren wir einige iPads, um den Schulalltag zu erleichtern.“ Darüber hinaus würden sich Dallmayr-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter immer wieder ehrenamtlich für die Kinderstiftung Ravensburg engagieren. Es besteht ein großer Bedarf an digitalen Geräten, um während der Corona-Pandemie ein gutes Lernen zu ermöglichen, sagt Christina Herzer, Rektorin der Grundschule Neuwiesen Ravensburg und Beiratsmitglied der Kinderstiftung Ravensburg. Für die Verteilung der Tablets zur schulischen Nutzung stehe man in engem Austausch mit den Schulen. Rolf Engler, Kuratoriumsmitglied der Kinderstiftung Ravensburg, bedankte sich bei Andreas Prestel für die finanzielle Unterstützung. Das Foto zeigt Andreas Prestel (links) bei der Übergabe der iPads für Ravensburger Schulen an Christina Herzer und Rolf Engler. Foto: Kinderstiftung Ravensburg