DAK-Wettbewerb für ein gesundes Miteinander: Auch in Ravensburg suchen DAK-Gesundheit und Landesschirmherr Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch bis zum 28. Februar engagierte Menschen für Prävention und Gesundheitsvorsorge. „Die aktuelle Corona-Lage wirkt sich massiv auf unser Leben aus”, sagt Ute Spiess-Kaplan von der DAK-Gesundheit in Ravensburg. „Kurse zur Prävention und Gesundheitsvorsorge werden deutlich weniger besucht. Deshalb suchen wir Menschen, die sich hier besonders engagieren und verlängern mit Blick auf die herausfordernden Zeiten die Einreichungsfrist bis Ende Februar.“ Prominente Schirmherrschaften aus der Landespolitik: Die Krankenkasse sucht Projekte, die sich zum Beispiel mit Gesundheitsförderung in Schulen, Kitas, Vereinen oder Alteneinrichtungen beschäftigen. Es geht um Themen wie Bewegung und Ernährung. Außerdem können auch beispielsweise Konzepte für gesundes Führen in Betrieben oder die Ausbildung von Multiplikatoren preiswürdig sein. Die Kampagne wird sowohl von Präventionsexpertinnen und -experten als auch von Persönlichkeiten aus der Politik unterstützt. „In Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schirmherrschaft übernommen.“ Anerkennung und Förderung innovativer Präventions-Projekte: Die besten Einreichungen auf Landes- und Bundesebene gewinnen Geldpreise, die den ausgezeichneten Projekten zugutekommen. Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich auf Landesebene über 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3) freuen. Die Erstplatzierten aller Länder haben zudem eine zusätzliche Chance auf den mit 3000 Euro dotierten Bundessieg. Nach Ablauf der Einreichungsfrist werden die Gewinner mehrstufig ermittelt. Zunächst küren Landesjurys die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Die Hauptgewinner aller Bundesländer kommen in den Bundesentscheid. Eine unabhängige Jury unter Vorsitz von Andreas Storm entscheidet im Mai über die Bundesgewinner. Die Teilnahme erfolgt online. Die Krankenkasse hat das Anmeldeformular, weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb ins Internet gestellt: www.dak.de/gesichter.