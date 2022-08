DAK Plakatwettbewerb „bunt statt blau“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„bunt statt blau“: Unter diesem Motto schufen bundesweit knapp 7000 Schülerinnen und Schüler Plakate gegen das sogenannte Rauschtrinken. Die Schülerinnen Lana Alhasan, Mia Schmidt und Rosella Varrina von der Werkrealschule Bad Wurzach gewannen den Sonderpreis für junge Künstler im Bundesland Baden-Württemberg. Die Schülerin Marie Freundt vom Technischen Gymnasium Ravensburg wurde Regionalsiegerin im Landkreis Ravensburg. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Ravensburg ehrte die Gewinner und übergab den erfolgreichen Teilnehmerinnen Preise und Urkunden. „Wir müssen das gesellschaftliche Image des Alkohols verändern. Alkohol wurde zu lange als Gesundheitsrisiko verharmlost“, so die Chefin der DAK-Gesundheit in Ravensburg. 2020 tranken bundesweit 14 500 Zehn- bis Zwanzigjährige bei einer Gelegenheit so viel, dass sie volltrunken in eine Klinik kamen. „Es kann nicht sein, dass immer noch so viele Kinder und Jugendliche wegen Rauschtrinkens im Krankenhaus landen. Die seit Jahren erfolgreiche Präventionskampagne ‚bunt statt blau‘ leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Alkoholmissbrauch.“ An vielen Schulen in Baden-Württemberg war die Präventionskampagne Teil des Unterrichts. „Lehrkräfte nehmen ‚bunt statt blau‘ gerne auf, weil die Kampagne ohne erhobenen Zeigefinger funktioniert. So kommt dieses wichtige Gesundheitsthema in den Schulalltag“, sagt Spiess-Kaplan.

Die Aktion „bunt statt blau“ findet in diesem Jahr zum dreizehnten Mal statt. Seit 2010 haben bundesweit mehr als 122 000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Im Juni kürte eine Bundesjury mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung Burkhard Blienert und DAK-Vorstand Andreas Storm die Bundesgewinnerinnen und Bundesgewinner 2022. Informationen zum Wettbewerb gibt es in allen Servicezentren der DAK-Gesundheit oder im Internet unter www.dak.de/buntstattblau.