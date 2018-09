DAK-Mitarbeiter spenden knapp 2900 Euro an Kontaktladen

Geld für den guten Zweck: Mit einer Restcent-Spende in Höhe von 2898,22 Euro unterstützen Beschäftigte der DAK-Gesundheit die Arbeit des Kontaktladens für Drogenabhängige in Ravensburg „Die Insel“ unter der Trägerschaft des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP). Das teilt das ZfP mit.

Der Kontaktladen ist eine Anlaufstelle für drogenabhängige und -gefährdete Menschen. Er bildet einen Zufluchtsort, an dem die Betroffenen Hilfen zur sozialen Orientierung und Stabilisierung erfahren können. Das Geld stammt aus der bundesweiten Mitarbeiter-Aktion „Nullkommaviel – Spende deinen Cent“. Die Teilnehmer verzichten auf die Centbeträge hinter dem Komma ihrer Gehaltsabrechnung. In jedem Monat erhält eine andere Hilfsorganisation die gesammelten Restcent-Beträge. Auch Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, ist von der Aktion der Krankenkasse begeistert.

„Sucht und ihre Auswirkungen stellen eine Herausforderung nicht nur für den einzelnen Betroffenen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft dar“, sagt er. „Daher unterstütze ich die Aktion der DAK-Gesundheit, bei der tausende Mitarbeiter der Kasse durch einen kleinen Beitrag jeden Monat soziale Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Dass der aktuelle Betrag einem Kontaktladen für Drogenabhängige in Ravensburg zugutekommt, freut mich umso mehr.“