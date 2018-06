DAH: „Wir wollen mit unserer Musik unterhalten“

Interessantes und Wissenswertes zur Band „DAH“ hat Mara-Lina Langbehn bei André Burkhart erfragt.

Wie kam es zur Bandgründung?

„DAH“ entstand im Herbst 2015 aus einer spontanen Idee heraus während des „Brass on Stage Festivals“ in Wilhelmskirch. Im Frühjahr 2016 hatten wir dann bereits unsere ersten Auftritte.

Wie entstand der Bandname?

Also das mit dem Namen ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Irgendwann saßen wir zusammen und dann wurden drei Buchstaben in den Raum geworfen – DAH. Wir diskutieren eigentlich bis heute, für was diese Buchstaben stehen. Eine mögliche Interpretation ist „Drums and Horns“. Und da wir ohnehin keine einheitliche Verwendung der 3 Buchstaben DAH hatten, kam uns die Idee, die Verwirrung noch etwas zu vergrößern und das „L“ anzufügen. Wer mehr über die Hintergründe des Namens wissen möchte, fragt uns am besten selbst, zum Beispiel beim Vorentscheid in Geislingen.

Was verbindet euch?

Was uns alle verbindet, ist die Begeisterung an der „Brass-Musik“ sowie der Reiz, bekannte Pop- und Rocksongs in eigenen Arrangements wiederzugeben. Wir proben meistens im Musikheim in Taldorf. Außerdem gibt es einmal im Jahr ein gemeinsames Probenwochenende auf einer Hütte, um weiter am Programm zu feilen. Da wir sowohl aus berufstätigen als auch aus studierenden Mitgliedern bestehen, kann das Abstimmen von Probeterminen zeitweise schwierig werden und zum Teil auch zu längeren Phasen ohne regelmäßiges Proben führen.

Was unterscheidet euch von anderen Bands?

Wir wollen mit unserer Musik unterhalten und authentisch sein. Je bunter und verrückter desto besser. Unseren Musikstil würde ich als sehr bunten Mix beschreiben. Wir covern aus den verschiedensten Musikrichtungen – von Rock, Pop und Reggae bis hin zu Metal und Hip-Hop ist alles möglich.

Wie oft tretet ihr als Band „DAH“ auf?

Seit dem Frühjahr 2016 haben wir mit DAH bereits über 20 Auftritte gespielt. Von Geburtstagen und Polterabenden über Straßenfeste bis hin zu Festzelten war so gut wie alles dabei. Ein besonderes Highlight war im August 2017 der Auftritt beim Weinfest in Meckenbeuren als Vorband von „La Brass Banda“ auf der Radio Buh Bühne. Neben der großen Anzahl an Zuhörern machte vor allem der Austausch mit den Künstlern den Auftritt zu etwas Einzigartigem für uns.

Was erwartet ihr von eurer Teilnahme am SWR4 Blechduell?

Natürlich möchten wir uns am Vorentscheid in Geislingen für die nächste Runde qualifizieren. Wir werden definitiv unser Bestes geben. Dass das Finale in Ravensburg stattfindet, ist für uns eine weitere Motivation. Wir würden dieses „Heimspiel“ gerne nutzen. Allerdings steht der Spaß im Vordergrund und die einmalige Chance, bei einer solchen Veranstaltung mitzumachen. Da wir damit rechnen, dass alle Bands sich sehr intensiv vorbereiten, haben wir uns vorab kein Ziel gesetzt. „Dabei sein ist alles“. Eine gewisse Aufregung wird im Vorfeld des Auftritts bestimmt vorhanden sein. Schließlich spielt man nicht jeden Tag vor einer solchen Vielzahl an Zuhörern. Wir haben uns gut vorbereitet, aber natürlich können bei einem Live-Auftritt immer Fehler passieren. Diese sollten im Amateurbereich allerdings auch erlaubt sein.