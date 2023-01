Dafür gingen Demonstranten in Ravensburg regelmäßig auf die Straße

Fast jede Woche haben Menschen im Herbst und Winter in Ravensburg gegen den Kurs der Bundesregierung demonstriert – mit bis zu 500 Teilnehmern, zunächst montags, danach samstags. Die Demos richteten sich gegen die hohen Energiepreise, die Protestierenden forderten einen Schluss der Sanktionen gegen Russland und wandten sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem wurde gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Wer sind diese Leute und wie passen die unterschiedlichen Ziele dieser Proteste zusammen?

Während im vergangenen Winter und Frühjahr regelmäßig sogenannte „Spaziergänger“ durch die Ravensburger Innenstadt zogen, um gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren, änderte sich im Spätsommer das Gesamtbild. Nun gab es nicht mehr als Spaziergang getarnte verbotene Aufmärsche, sondern angemeldete Demonstrationen, teilweise mit Abschlusskundgebungen. Mitunter mit einem „offenen Mikro“, bei dem jeder das Wort ergreifen durfte. Dabei ging es unter anderem um eine Verschwörung einer weltweiten Wirtschaftselite, ein anderes Mal um die angeblich vertuschte Zahl schwerer Schäden durch Corona-Impfungen. Bei Folge-Demos stellten die Organisatoren das „offene Mikro“ dann ab.

Vorwurf: Ihre Stimme werde nicht gehört

Insgesamt hörte man bei den Protesten auch harsche Kritik an den Medien, die angeblich nicht frei und unabhängig berichteten. Andere Stimmen als die der „Meinungspresse“ würden nicht gehört, lautete ein Vorwurf. Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ unternahm daraufhin den Versuch, die Positionen der Organisatoren näher auszuloten.

Wofür stehen die Demonstranten? Nach einem Gespräch mit sechs Teilnehmern bei Schwäbisch Media wollte zunächst keiner der Beteiligten offen mit Namen seine Meinung vertreten. Zudem bestand die Gruppe darauf, den fertigen Text vorab bearbeiten und freigeben zu wollen. Das lehnte die Redaktion ab.

Die Organisatoren und Teilnehmer der Demos hatten im Nachgang zum Gespräch die Gelegenheit, zu Kernfragen schriftlich Stellung zu beziehen. Zwei von ihnen waren am Ende bereit, ihren Namen zu nennen: Joachim Kaiser und Marco Ligon. Kaiser ist im Ravensburger Kreisvorstand der Partei „Die Basis“. Lingon will mit dieser Vereinigung und auch mit anderen nichts zu tun haben. Ihm geht es, so sagt er, nur um die Sache.

Wogegen wird eigentlich demonstriert?

Die vermengten unterschiedlichen politischen Ziele bei den Demos, in der Summe gemeint als ein Protest gegen das Agieren der Bundesregierung, halten die Protestzügler für keinen Widerspruch. Vielmehr passe das sehr gut zusammen, sagen sie. Die Demonstranten stehen, „für die Interessen und Bedürfnisse der Menschen in diesem Land. Für geordnete Verhältnisse, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und das Grundgesetz, Selbstbestimmung und Verhältnismäßigkeit, freie Medien, Bürgerbeteiligung durch Volksentscheide und vieles mehr.“

Dass die oberschwäbische Protestbewegung ähnliche Aussagen formuliert wie die vielfach von Pegida und AfD organisierten Demonstrationen im Osten des Landes, halten die hiesigen Organisatoren nicht für problematisch. Sie sagen: „Der Versuch, die Proteste und Themen der Bürger, die sich gegen den Regierungskurs aussprechen, in die politisch rechte Ecke zu stellen, geht fehl. Denn auch Sahra Wagenknecht von den ,Linken’ vertritt ähnliche Inhalte.“

„Ukraine-Krieg ist Folge der westlichen Politik“

Natürlich unterstützten die Demonstranten keinen Krieg in der Ukraine. Sie halten ihn aber für eine Folgeerscheinung der westlichen Außenpolitik und des Kurses der deutschen Regierung, sagen sie.

Ihrer Ansicht nach gibt es in Deutschland „Machtmissbrauch, Lügen und Korruption“. Zu viel Geld fließe ins Ausland, während hierzulande die Menschen verarmten: „Unsere Politik hat diesen Wirtschaftskrieg mitverschuldet. Oskar Lafontaine benennt das klar in seiner Fundamentalkritik in der Berliner Zeitung: ,Deutschland handelt im Ukraine-Krieg als Vasall der USA’.“

Angemeldet haben die legalen Demos in der Vergangenheit ausschließlich Privatpersonen. Einige davon sind aktiv in der Partei „Die Basis“, die vor zwei Jahren im Umfeld der Proteste gegen Corona-Maßnahmen entstand. Dennoch seien die Proteste keine Parteiveranstaltungen, wie die Organisatoren beteuern. In ihrer Stellungnahme heißt es, dass es „sicherlich“ inhaltliche Übereinstimmungen gebe mit „Die Basis“.

Ihre Beweggründe sehen die Demonstranten aber als über parteipolitische Grenzen hinweggehend. Nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Umfragen unter den Teilnehmern der Demos in sozialen Medien. Demnach lehnt davon ein Drittel das deutsche Parteiensystem ab. Rechtstaatlichkeit, Grundrechte und freie Meinungsäußerungen gelten für sie als höchste Gebote, sagen sie.

Auch Corona-Maßnahmen sind noch ein Thema

Nicht zuletzt wehren sich die Protestler gegen Corona-Schutzmaßnahmen, selbst wenn die nur noch in wenigen Bereichen angewandt werden. Sie sind der Meinung, die Politik habe jederzeit die Möglichkeit, wieder Verschärfungen einzuführen, daher sei das Thema nicht abgeräumt. „Zudem wurden die Kritiker der Corona-Maßnahmen und Impfskeptiker zweieinhalb Jahre politisch-medial diskriminiert, ausgegrenzt und gehetzt.“ Daher sei es nun an der Zeit, „ausgegrenzte Stimmen“ zu hören und Kritiker vollständig zu rehabilitieren.

Neben der Kritik an der Bundesregierung und ihrem Kurs nehmen die Demonstranten auch die deutschen Medien ins Visier, die angeblich seit Beginn der Corona-Krise einseitig berichteten. Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts von 2021 traue sich ein Drittel der Deutschen nicht mehr, offen seine Meinung zu sagen, ohne Konsequenzen zu befürchten: „Wir vermissen einen öffentlichen und sachlichen Dialog, mit Thesen und Antithesen von Experten relevanter Disziplinen.“