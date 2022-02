Die dänische Jazz-Band „I Think You're Awesome“ spielt am Freitag, 11. Februar, in der Ravensburger Zehntscheuer. Das Sextett verknüpft jazzige Improvisationen mit Country-Sounds, Elektronik und Indie Rock - ein spannendes Konzert ist garantiert. Beginn ist um 20 Uhr, das Konzert findet unter Corona-Bedingungen statt. Es gibt auch einen kostenpflichtigen Online-Livestream. Nähere Infos und Vorverkauf unter www.jazztime-ravensburg.de