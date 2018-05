Dachstuhlbrand verursacht 15 000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von rund 15 000 Euro ist am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr bei dem Brand in der Obereschacher Straße in Untereschach entstanden (wir berichteten). Durch den raschen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Ravensburg und Eschach, die mit 50 Mann im Einsatz waren, konnte laut Polizei ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand schnell gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.