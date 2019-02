Da geht noch mehr: Politik soll Gemeinwesenarbeit stärken

22 Jahre lang hat Susanne Weiß das Mehrgenerationen Gänsbühl in der Ravensburger Herrenstraße gerockt und es zur Keimzelle der Quartiersarbeit in der Oberstadt gemacht. Was bedeutet: Nicht nur die Bewohner der Lebensräume für Jung und Alt unterstützen sich dort gegenseitig, auch mehr als 130 Ehrenamtliche bieten hier kostenlose Kurse an. Zum 1. Februar ging Weiß in den Ruhestand; die 28-jährige Sonja Hummel hat ihren Job übernommen.

Zwar mag’s ihr keiner so recht glauben, doch Weiß sagt überzeugend: Nach der x-ten Abschiedsfeier mache sie nun mindestens ein Jahr lang Pause. Von allem. Weil sie erstmal sehen möchte, „wer ich ohne alle möglichen äußeren Anforderungen bin“. Das dürfte eine Umstellung werden, denn die 63-Jährige hat sich in ihre 60-Prozent-Stelle als Gemeinwesenarbeiterin ziemlich reingehängt. Hat einen Mix im Mehrgenerationenhaus befördert, bei dem die Bewohner sich in Alltagsdingen gegenseitig unter die Arme greifen. Und hat den Leuten drumherum vermittelt: Wenn ihr im Alter ein tragfähiges Netz aus Freunden und Bekannten haben wollt, dann lebt schon jetzt offene Nachbarschaft. Unter dieser Prämisse bieten zahlreiche Ehrenamtliche in der Herrenstraße 43 alles Mögliche an – von Tanz, Meditation, Qi Gong oder Aquarellmalen und Handwerkern bis hin zu einem Gesangstreff und einer Mutter-Kind-Gruppe. Auf diese Weise, so Weiß, sollen Kontakte entstehen, „eine Art Wahlfamilien-Netzwerk, das bis ins Alter trägt“.

Was ihr schönstes Erlebnis in all den Jahren war? Kann sie so gar nicht sagen. Und pauschalisiert: „Menschen begegnet zu sein, die unentgeltlich und motiviert Mitmenschen ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen – das berührt mich nach wie vor.“ Tatsächlich würden noch mehr Leute was anbieten, wenn es sich denn koordinieren ließe. Allein: „Das schafft man mit einer halben Stelle nicht, wir müssen leider immer wieder Anfragen ablehnen“, bedauert Weiß. Und wünscht sich, dass die Gemeinwesenarbeitsstelle aufgestockt wird. Und darüber hinaus die Politik die Quartiersarbeit mehr stärkt – etwa durch Runde Tische in den Stadtvierteln. Inklusive Supervision.

Obschon die Stelle von 60 auf 50 Prozent gekürzt wurde, freut sich Sonja Hummel auf ihren neuen Job. Die gebürtige Biberacherin, die in Weihenstephan Regionalmanagement studierte, hatte die vergangenen drei Jahre die Stelle als Integrationsbeauftragte in Aulendorf. Nun möchte sie erstens näher dort arbeiten, wo sie wohnt, nämlich in Weingarten. Zweitens mehr Stadtluft schnuppern – in Ravensburg. Ihr gefällt der Ansatz mit dem Ineinandergreifen von Mehrgenerationenhaus und Nachbarschaftshilfe – auch wenn sie vielen Bekannten zunächst erklären musste, dass sich hinter dem Wohnen für Jung und Alt kein Altersheim verbirgt.

Hummel hat ein Herz fürs Ehrenamt (sie engagiert sich selbst beim Verein Solidarische Landwirtschaft) und für Ehrenamtliche. „Ich finde es faszinierend, dass man mit ihrer Hilfe Dinge stemmen kann, die man sonst nie hinbekommen würde.“ Flohmärkte etwa oder Kleiderbasare. Ihr ist wichtig, dass bei allem Engagement auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt – sich also „keiner übernimmt und womöglich frustriert aufhört“. Und dass die Freiwilligen regelmäßig Wertschätzung erhalten, in welcher Form auch immer. Unter anderem mit einem regelmäßigen Newsletter als Ergänzung zum gedruckten Programmheft will Hummel im digitalen Bereich für frischen Wind sorgen.