Der Vogter Radprofi Daniel Gathof will eigenen Angaben zufolge mit seiner Aktion „#cyclingagainstcorona p/b enerquinn“ Jugendliche runter vom Sofa holen und zum Sport animieren. Die Aktion ist für Schulen und Jugendeinrichtungen aus dem kompletten Landkreis Ravensburg gedacht. Mitmachen kann man mit jeder Art von Fahrrad.

Challenge: Kilometer auf dem Fahrrad sammeln

Denn laut einer Pressemitteilung sei klar, dass der Schulsport aktuell ganz hinten ansteht und wohl noch eine Weile flach fällt. Auch Sport im Verein sei aufgrund der Corona-Beschränkungen tabu. Jetzt aber ruft Gathof Schüler ab der Klasse 9 zu einer Challenge auf, bei der die Jugendlichen sich auf das Fahrrad schwingen und als Team Kilometer sammeln. Alles im Rahmen des gesetzlich Erlaubtem, versteht sich. So fahren die Kids nicht gemeinsam, sondern sollen laut des Schreibens ihre Radtouren per Smartphone sammeln. Über eine App kommen die Kilometer dann in einen gemeinsten Pott.

Jeder Kilometer zählt

Gathof hofft, dass so auch die Jugendlichen animiert werden, die momentan eher unsportlich durch die Krise gehen. Denn am Ende zählt jeder gesammelte Kilometer für das Team – egal, ob die Fahrt zum Bäcker, in die Schule oder die ausgiebige Radtour. Das Ziel erreichen die Schüler nur gemeinsam.

Die 19 ist allgegenwärtig

Bei #cyclingagainstcorona ist die 19 aus Sars-Cov-19 allgegenwärtig:So hat die Aktion am 19. April begonnen und endet am 19. Juni. Gesammelt werden sollen pro Team mindestens 1900 Kilometer, denn ab dann kann man Preise gewinnen. So bringt der Radprofi höchstpersönlich den ersten Teams, die die Marke von 1900 Kilometern knacken, einen Preis samt FAQ- und Autogrammstunde in die Schule. Als Hauptpreis bekommt das Team mit den meisten Kilometern am Ende einen Biketag mit abschließender Grillparty. Daneben gibt es einen Kinoabend oder Bargekd zu gewinnen.

Weingartener Unternehmen mit dabei

Die Challenge hat Gathof nicht alleine auf die Beine gestellt. Das Weingartener Unternehmen Enerquinn, Full Service-Partner für die bedarfsoptimierte Versorgung mit Wärme und Strom durch Blockheizkraftwerke, Photovoltaik-Stromspeichersysteme und modernes Energiemanagement, sei ein weiterer Initiator, heißt es weiter. „Auch das Radfahren gehört quasi zu unseren Kernkompetenzen“, werden die Enerquinn-Geschäftsführer Stefan Oexle-Ewert und Mark Lehnertz in dem Schreiben zitiert. . Schließlich habe das Unternehmen ein hauseigenes Freizeit-Radler-Team, zahlreiche Job-Bikes und seien Partner von Daniel Gathof, so der Pressebericht abschließend.