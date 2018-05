„Curse“ rappt in Ravensburg

Der Rapper „Curse“ gastiert am 9. November ab 20 Uhr im Oberschwabenklub in Ravensburg. Laut Pressemitteilung der Veranstalter geht „Curse“ mit einem neuen Album im Gepäck auf große Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Ein Erlebnis für alle – jene, die Curse seit Anfängen seiner fast 20-jährigen Karriere begleiten, genauso wie für alle, die erst mit der letzten Platte dazugekommen sind. Denn wer den Mann schon einmal live erlebt hat, weiß: Curse sprüht vor Energie, rappt unglaublich präzise und schafft es, den Saal auch noch auf die tiefste emotionale Reise mitzunehmen“, heißt es in der Pressemeldung. Eine Reise, die musikalisch vom rohen Sound seiner ersten Alben bis zur Weite von „Uns“ und darüber hinaus führt: zu „Die Farbe von Wasser“. Im Februar erschien „Die Farbe von Wasser“, das siebte Studioalbum von „Curse“.

Karten kosten 29,60 Euro und gibt es unter www.liveinravensburg.de und bei tickets.schwaebische.de, Telefon 0751/29555777.