Ab 13.30 Uhr Liveblog: So läuft der CSD 2022 in Ravensburg

Der Christopher Street Day (CSD) ist ein Fest- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. An diesem Tag demonstrieren sie gegen Diskriminierung und für Gleichstellung, Akzeptanz und Toleranz. Der CSD findet in den Sommermonaten Juni bis August deutschlandweit in rund 50 Städten statt.

Es ist das Finale der ersten „Pride Week“ in Ravensburg: Gegen 13.30 Uhr soll heute am Bahnhof die bunte Parade des Christopher Street Day (CSD) starten. Rund Tausend Menschen erwarten die Veranstalter.

Von Ravensburg will der Demozug nach Weingarten in den Stadtgarten ziehen. Dort ist anschließend eine Kundgebung geplant. Wir liefern Euch Eindrücke und aktuelle Infos zum CSD in unserem Newsblog.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Um 13.30 Uhr soll die Parade starten

Treffpunkt ist der Bahnhof in Ravensburg

Ziel ist der Stadtgarten in Weingarten

++ Um 13.30 Uhr geht es los

(13.02 Uhr) Die ersten bunt gekleideten Menschen versammeln sich am Bahnhof in Ravensburg. Nicht mehr lange und der mittlerweile zweite Christopher Street Day startet. Um 13.30 Uhr soll es losgehen.

Die ersten versammeln sich am Bahnhof. (Foto: Lea Dillmann)