Crosslaufserie startet in Blitzenreute

Die Mittel- und Langstreckenläufer sowie die Bergläufer tauschen am Sonntag die Laufschuhe gegen die Spikes – die beliebten Crossläufe im tiefen und anspruchsvollen Gelände stehen wieder auf dem Programm. Wie im vergangenen Jahr eröffnet die Leichtathletik-Abteilung des SV Blitzenreute die 39. Auflage der Crosslaufserie Oberschwaben. Es folgen Birkenhard (10. Januar), Bad Waldsee (24. Januar) und Vogt (14. Februar).

Die Strecke in Blitzenreute gehört mit 7,5 Kilometern zu den kürzeren der Serie, dafür aber wird es mit dem stetigen Auf und Ab auf dem Wiesengelände zur kräftezehrenden Herausforderung. Im vergangenen Jahr gewannen Nadine Grösch und Lorenz Baum den Hauptlauf. Mit vier Siegen wurde Grösch vom SSV Ulm unangefochten Seriensiegerin. Die Baden-Württembergische Meisterin im Zehn-Kilometer-Straßenlauf und neue Geschäftsleiterin beim Sportkreis Ravensburg gehört auch in diesem Jahr zu den Favoritinnen.

Konkurrenz bekommt Grösch durch die 23-jährige Anne Reisch-mann vom VfB LC Friedrichshafen, die ebenfalls für die Serie gemeldet hat. Nach ihrem Studienaufenthalt in den USA hat Reischmann die ersten Wettkämpfe absolviert. Mit Platz sieben beim stark besetzten Crosslauf in Pforzheim und dem vierten Platz bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Darmstadt hat sie schon gute Ergebnisse erzielt. Weit vorne darf man auch die Läuferinnen der LG Welfen erwarten. Karin Wengert und Monica Carl, beide mit starken Marathon- und Berglauf-Ergebnissen und in der Serie 2014/15 auf Platz drei und vier, kämpfen um einen Podiumsplatz in der Gesamtwertung. Zusammen mit der vielfachen W-55-Europameisterin Brigitte Hoffmann werden die Welfen-Läuferinnen in der Mannschaftswertung schwer zu schlagen sein. Bei der U-18-Jugend geht mit Franziska Jehle eine weitere Topläuferin der LG Welfen an den Start. Die 17-Jährige aus Fronhofen ist eine starke Crossläuferin und auch über 1500 Meter und zehn Kilometer die Nummer eins in Baden-Württemberg.

Unklare Favoritenrolle

Bei den Männern ist die Favoritenrolle noch offen. Seriensieger Jens Ziganke, der berufsbedingt aus der Region weggezogen ist, hat sich noch nicht angemeldet. Mit Lukas Steier hat die LG Welfen ein heißes Eisen im Feuer. Im vergangenen Jahr zeigte er mit Gesamtplatz zwei, dass er ein starker Crossläufer ist. Auch Alexander Heer, der auf den Strecken bis 800 Meter Wettkämpfe bestreitet, wird die LG Welfen verstärken. Mit vier ersten Plätzen ging die Teamwertung im vergangenen Jahr vor dem SSV Ulm und den TSV Reute Runners deutlich an die LG Welfen. Mit Platz fünf und sechs trugen Daniel Schneider und Michael Kurray maßgeblich zum Erfolg bei.

Wie im vergangenen Jahr wird der SSV Ulm mit einer großen Mannschaft am Start sein und bei den Einzel-und Teamwertungen um vordere Plätze kämpfen. Neben Nadine Grösch schickt der SSV mit Aimen Haboubi einen Läufer ins Rennen, der sich in der vergangenen Saison über 1000 Meter (2:33,17 Minuten) und über zehn Kilometer (32:31 Minuten) stark verbessert hat und der auch bei den Crossläufen weit vorne zu finden sein wird. Erfahrungsgemäß melden sich viele Topläufer erst kurz vor dem Rennen noch an. Vielleicht gibt es daher noch die eine oder andere Überraschung.

Neben der Serienwertung gibt es für jeden Lauf auch eine Einzelwertung. Die Streckenlängen schwanken je nach Veranstalter im Hauptlauf zwischen 6,6 und 8,0 Kilometern. Die Blitzenreuter Startzeiten: Schüler C/D um 13.30 Uhr, Schüler A/B um 13.45 Uhr, Jugend um 14 Uhr, Hauptlauf um 14.30 Uhr.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Meldeschluss ist jeweils Donnerstag vor den Läufen. Weitere Infos:

crosslaufserie-oberschwaben.de