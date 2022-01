Covid-Belegung beherrschbar: OSK holt aufgeschobene Behandlungen nach

Die Zahl der Covid-Patienten im Kreis steigt leicht an, die Lage ist aber beherrschbar – vor allem im Vergleich zu vergangenen Infektionswellen. Deshalb beginnt die Oberschwabenklinik (OSK) nun Behandlungen nachzuholen.

Derzeit werden in der OSK insgesamt 20 Covid-Patienten behandelt, fünf davon auf Intensivstationen. In Wangen sind es neun im normalen Isolierbereich und fünf Intensivpatienten. In der St. Elisabethen-Klinik in Ravensburg sind es sechs Erkrankte auf Normalstation. Zwei Dinge zeige auch die neue Omikron-Welle an der OSK, so Leiprecht.

20 Patienten aktuell, 106 vor einem Jahr

Zum einen landeten weiterhin überwiegend ungeimpfte Personen im Krankenhaus, zum zweiten seien es immer wieder auch jünger Patienten, die schwer erkranken.

Die aktuelle Belegung sei ein leichter Anstieg im Vergleich zur Vorwoche, sagt Leiprecht, „es ist aber in einem absolut beherrschbaren Bereich“. Zwar merke man, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt wegen Krankheit oder Quarantäne ausfallen, dennoch sei genügend Personal und freie Intensivkapazität vorhanden.

Um einen besseren Eindruck von der derzeitigen OSK-Auslastung zu bekommen, zieht Leiprecht Zahlen aus dem Frühjahr 2020 heran. Damals, zu Beginn der Pandemie, lag der Höchststand im Kreis bei 34 Covid-Patienten auf einmal. Der bisherige Belegungsrekord stammt derweil vom Dreikönigstag 2021 – die OSK versorgte damals 106 Corona-Patienten zugleich.

Angesichts der aktuell vergleichsweise entspannten Situation, sollen in den kommenden Wochen Behandlungen nachgeholt werden, die in den vergangenen Monaten verschoben werden mussten. Während die OSK vor der Pandemie noch rund 42 000 Behandlungen im Jahr geleistet hat, waren es im ersten Pandemiejahr 2000 Behandlungen weniger.

Besuchsverbot bleibt

2021 waren es im Vergleich zu vor Corona sogar 4000 weniger. „Wir müssen die Kapazitäten nun nutzen. Nächste Woche werden wieder neun OP-Säle in Betrieb sein.“ Zeitweise seien mehrere OP-Säle wegen verschobener Eingriffe nicht in Betrieb gewesen.

Trotz der verbesserten Lage bleibe das absolute Besuchsverbot bestehen, so Leiprecht. Die Sicherheitsmaßnahmen müssten strikt bleiben, um Personal zu schützen und Kranken die Behandlung zu ermöglichen, auf die sie womöglich schon lange warten.