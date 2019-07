Country-Legende Johnny Cash ist wieder da

Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und hat weltweit mehr als eine Milliarde Alben verkauft: der am 12. September 2003 in Nashville (Tennessee) gestorbene US-amerikanische Country-Sänger Johnny Cash. Die Gruppe „The Cashbags“ um US-Sänger Robert Tyson lässt die Legende am 15. März 2020 im Ravensburger Konzerthaus weiterleben, teilt der Veranstalter mit.

Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler konzipierte „Carryin’on with the Cashbags – The Johnny Cash Show“ orientiere sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den berühmten Auftritten „At Folsom Prison“ und „At San Quentin“ und liefere originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“ über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer mitreißenden zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischen Gästen wie „June Carter Cash“ und „Carl Perkins“. Songs der Spätphase „American Recordings“ werden in einem speziellen Schlussteil zelebriert.

Weitere Höhepunkte sind laut Veranstalter eine musikalische Zeitreise in den Rockabilly-Sound der 50er-Jahre und ein charmant-witziges Duett von June Carter mit Johnny Cashs ikonischem Gitarristen „Luther Perkins“. Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so verblüffend Nahe komme, dass man glaube, das Original vor sich zu haben. Neben Tyson brilliere die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash und der Australier Josh Angus als Rockabilly-Pionier Carl Perkins („Blue Suede Shoes“).