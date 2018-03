Countdown für Förderprogramm „Werkklasse“ läuft

Zum zweiten Mal schreibt die Stiftung Ravensburger Verlag unter dem Motto „Werkklasse“ landesweite Förderprogramme aus, um das Interesse von Schülern an handwerklichen Tätigkeiten anzuregen. Das ist einer Pressemitteilung der Stiftung zu entnehmen.

Bis zum 20. April können sich noch alle Schularten in Baden-Württemberg mit Projekten für die dritte bis achte Klassen bewerben, die sie im nächsten Schuljahr 2018/19 realisieren wollen. Über die Mittelvergabe entscheidet eine Jury. Die Projekte können während oder außerhalb des Unterrichts stattfinden. Die Stiftung würdigt die Ergebnisse anschließend mit einer Online-Ausstellung.

Erfahrungen der Sinne soll gefördert werden

„Kinder erhalten nur noch selten Möglichkeiten, in ihrer Freizeit oder im Schulalltag handwerkliche Tätigkeiten kennen zu lernen“, begründet Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein das Engagement in dem Pressetext. Haptische Materialerfahrung und feinmotorische Schulung hätten in der Schule kaum noch ihren Platz, geht aus der Mitteilung hervor. Die Stiftung Ravensburger Verlag wolle mit dem Projekt auch den Stellenwert handwerklicher Bildung stärken, betont Hauenstein.

Schulen mit Schüler der Klassen drei bis acht aller Schularten können sich mit einem Antragsformular bewerben. Darin machen Angaben zum Konzept, zur geplanten Realisierung, zu den Sachkosten und benennen einen Ansprechpartner in der Schule. Auch die beteiligten Handwerker, Designer, Architekten, Ateliers, Institutionen und sonstige Personen werden aufgeführt. Die Jury bewertet die Anträge und wählt diejenigen Projekte aus, die Fördermittel erhalten sollen. Pro bewilligtem Antrag stehen bis zu 3000 Euro zur Verfügung. Bis Ende Juni 2018 werden die Preisträger benachrichtigt.