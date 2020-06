Coronetta und Coronus bringen 350 Euro für den guten Zweck

Coronetta und Coronus, die von Berthold Raunecker aus Ravensburg liebevoll gestalteten Holzkühe, haben viele neue Zuhause gefunden, nachdem die „Schwäbische Zeitung“ in ihrer Rubrik „Contra Corona“ darüber berichtet hatte. Die Aktion zugunsten von „Chancen durch Lernen in Uganda“ hat damit 350 Euro eingebracht. Bereits morgens um 7 Uhr seien die ersten Anrufe bei ihm eingegangen, berichtetBerthold Raunecker in einer E-Mail an die SZ. Gegen Nachmittag seien bereits alle Holztiere vergeben gewesen. „Die Nachfrage nach den Tieren war so groß, dass ich leicht die doppelte Menge hätte verkaufen können“, so der Initiator der Aktion. Fotos: Raunecker