Coronavirus dämpft die Reiselust der Ravensburger

Das Coronavirus hält die Welt in Atem, seit Kurzem ist auch ein Krankheitsfall im Kreis Ravensburg bekannt. Dass viele Gegenden in aller Welt als Risikogebiet eingestuft sind, dämpft auch die Reiselust der Ravensburger. Die Reisebürobetreiber in der Stadt berichten von einem Rückgang bei den Neubuchungen – wer allerdings schon einen Urlaub gebucht hat, storniert ihn nur in seltenen Fällen.

Reisebüro-Betreiber fühlt sich an Schweinegrippe erinnert

Maximilian Ginsel, Geschäftsführer der „Bombastic Reisebörse“ am Ravensburger Gespinstmarkt, berichtet, dass bei ihm dieser Tage wenig bis nichts gebucht wird. Er erinnert sich an die Auswirkungen anderer Krankheitswellen der vergangenen 20 Jahre, etwa der Vogelgrippe und Schweinegrippe. Auch damals seien Neubuchungen ausgeblieben, aber nach vier bis sechs Wochen sei der Normalzustand wieder eingekehrt, so Ginsel. Darauf hofft er auch jetzt.

Die Geschäftsleitung des TUI Reise-Centers in der Charlottenstraße, Renate Richter, spürt ebenfalls einen Rückgang bei den Neubuchungen, nach China reise derzeit ohnehin niemand. Von Reisen in Risikogebiete wie Italien rate sie ab, so Richter. Auch Spanien sei aktuell ein weniger beliebtes Reiseziel. Grundsätzlich solle man positiv bleiben, sagt sie, und die Situation relativ sehen.

Rückgang bei Buchung von Geschäftsreisen

Bei Julia Knezovic von Reiseland Reisebüro in der Adlerstraße ist es aktuell ebenfalls etwas ruhiger – vor allem würden weniger Geschäftsreisen gebucht.

Aysel Brutscher, Geschäftsführerin des l‘tur Reisebüros in der Ravensburger Bachstraße, spürt ebenfalls einen leichten bis mittleren Rückgang bei den Buchungen. Sie informiere sich selbst ständig über die Verbreitung des Coronavirus. Wie mit der Lage an verschiedenen Reisezielen umzugehen ist, erfahre sie regelmäßig von Reiseanbietern. Ob Umbuchungen und Stornierungen kostenlos möglich sind, hängt nicht nur vom Reiseziel, sondern auch vom Anbieter ab, bei dem man gebucht hat, wie sie erklärt.

Kundenberatungsplätze werden desinfiziert

Es gebe viele Anbieter, die auf Kulanzbasis Stornierung oder Umbuchung ermöglichen. Eine solche Zusicherung nehme Kunden, die jetzt einen Urlaub für den Sommer buchen, die Angst, diese Reise dann wegen Corona nicht antreten zu können und Geld zu verlieren. Die Mitarbeiter im l’tur Reisebüro lassen auch selbst Vorsicht walten: Sie desinfizieren die Kundenberatungsplätze jetzt regelmäßig, wie Brutscher sagt.

Ravensburger bleiben in Sachen Corona gelassen

Der Coronavirus ist aktuell Gesprächsthema Nummer eins. In Ravensburg befragte Passanten haben allerdings kaum Angst vor einer Ansteckung.

Silke Wallner arbeitet bei einem Medizintechnik-Unternehmen – auch wegen ihres beruflichen Hintergrundes hat sie selbst keine Angst vor dem Virus.

„Mit der gewöhnlichen Grippe haben wir mehr Probleme“, sagt sie. Wer sich Sorgen macht, solle bekannte Sicherheitshinweise befolgen, wie die Hände regelmäßig waschen und desinfizieren. Von „Panikmache“ hält sie nichts. Reisepläne habe sie zwar erst einmal nicht, aber selbst wenn sie welche hätte, würde sie sich nicht vom Coronavirus beeinflussen lassen.

Silke Wallner (Foto: Nora Kneer)

Saide Bellout sagt, seine geplanten Reisen verzögerten sich etwas, aber Angst habe er keine. „Das Virus ist real, aber Angst bringt doch nichts“, meint er.

Ihm fehlt bei dem Thema die Verhältnismäßigkeit. Er führt aus, dass täglich Tausende Menschen in Armut den Hungertod sterben. Vom Virus seien jedoch arme wie reiche Menschen gleichermaßen gefährdet. Er vermutet, dass sich deshalb zum Beispiel Politiker viel mehr um die Corona-Welle sorgen, als um den Welthunger.

Saide Bellout (Foto: Nora Kneer)

Bridget Barth antwortet auf die Frage, ob sie sich wegen des Coronavirus Sorgen mache, mit einem knappen „Nö“. Sie begegne dem Virus mit einer gesunden Abwehrhaltung, lasse das Thema nicht so sehr an sich heran. Ihr Alltag werde davon nicht beeinflusst. Sie vertraue auf die natürlichen Kräfte von Körper und Geist.

Bridget Barth (Foto: Nora Kneer)

Verena Demmelbauer aus München ist zu Besuch in Ravensburg. Sie hat bereits beobachtet, dass Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln Kontakt mit Haltestangen vermeiden, seit es Corona-Fälle in Deutschland gibt. Sie selbst hat in wenigen Monaten eine Geschäftsreise nach Uganda vor und ist optimistisch diese auch antreten zu können.

Verena Demmelbauer (Foto: Nora Kneer)

Frieder Bertele freut sich schon auf einen Bali-Urlaub, der demnächst ansteht und den er sich auch vom Coronavirus nicht vermiesen lassen will. Corvid-19 sei für ihn nicht mehr als ein mutierter Grippevirus.