Corona-Zeit verändert den Ravensburger Wochenmarkt wohl dauerhaft

Auch Corona-Änderungen in Außengastro überzeugen Rapp

Seit die Gastronomie nach der coronabedingten Schließung wieder eröffnet hat, billigt die Stadt Ravensburg den Wirten mehr Platz für Tische und Stühle im Freien zu. Mancher Platz, wie etwa der an der Ecke Jodokskirche/Untere Breite Straße, wird erstmals für Gastronomie genutzt. Aus Sicht des Oberbürgermeisters Daniel Rapp tut das dem Stadtbild gut, wie er in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause sagte. Möglicherweise könne man beibehalten, dass die Außengastronomie mehr Fläche bekommt, so Rapp. Auch dieses Thema wird derzeit in der Stadtverwaltung bearbeitet, wie der stellvertretende Stadtsprecher Timo Hartmann sagt, damit im Herbst die politischen Gremien darüber beraten können. (len)