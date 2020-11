Corona-Zahlen steigen im Landkreis Ravensburg erneut deutlich an

Im Landkreis Ravensburg sind die Corona-Zahlen am Mittwoch erneut deutlich angestiegen: Das Landratsamt meldete 68 Neuerkrankte seit der letzten Meldung am Dienstag. Am selben Tag der Vorwoche waren nur 48 neue Fälle gemeldet worden.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Bad Waldsee (12), gefolgt von Ravensburg (9) und Wangen (8). In Bad Wurzach wurde im Vergleich zur Vortagesmeldung laut Landratsamt ein Fall zurückgenommen. Inzwischen summiert sich die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten im Kreis auf 800. Der bisher höchste gemeldete Anstieg der Fallzahlen pro Tag im Landkreis lag am 6. November bei 73.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt nach Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ nun 103,2 – er gibt an, bei wie vielen Menschen pro 100.000 Einwohnern im Landkreis innerhalb der vergangenen Woche das Virus nachgewiesen worden ist.

Für das gesamte Land Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamtes noch etwas höher, bei 131,6 nachgewiesenen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern und Woche (Stand 17. November).