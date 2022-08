Corona-Zahlen aus dem Kreis Ravensburg zeitweise die höchsten im Land

Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Ravensburg binnen eines Tages war in den vergangenen Tagen kurzzeitig so hoch wie nirgends sonst im Land. 440 Neuinfektionen meldete das Landesgesundheitsamt am Dienstag, das war der höchste Wert an diesem Tag unter allen baden-württembergischen Kreisen.

Am Mittwoch war der Kreis Ravensburg mit 363 Neuinfektionen binnen eines Tages an dritter Stelle im Landkreis-Vergleich. Am Donnerstag sank der Wert wieder ab auf 166 registrierte Neuinfektionen.

Die Anfrage an das Gesundheitsamt im Landkreis, womit der kurzzeitige Anstieg der Zahlen zusammenhängen könnte, blieb am Donnerstag unbeantwortet. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Infektionen gesammelt nachgemeldet wurden.

Inzidenz lag vor einem Jahr um ein Vielfaches niedriger

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag im Kreis Ravensburg am Donnerstagabend bei 383,7 und somit über dem Landesschnitt von 312,7. Der Wert gibt an, zu wie vielen registrierten Infektionen es je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche gekommen ist.

Die Aussagekraft des Wertes wird derzeit als gering eingeschätzt, weil kaum noch offizielle Testnachweise benötigt werden, was vor einigen Monaten noch anders war, als man nur mit Impfung oder negativem Testnachweis an Teilen des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen konnte.

Sozialminister Manfred Lucha geht davon aus, dass die reale Inzidenz ungefähr drei mal so hoch ist wie die statistisch erfasste. Vor einem Jahr lag die Inzidenz im Kreis bei 12,6 (Stand: 11. August 2022).