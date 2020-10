Corona: Zahl der Infektionen im Kreis Ravensburg geht zurück

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Ravensburg geht aktuell zurück. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die amtlich gemeldete Fallzahl im Landkreis liegt demnach bei 144 Fällen. Seit der letzten Meldung sind nach Angaben der Kreisverwaltung fünf Neuerkrankungen und 18 Gesundmeldungen zu verzeichnen. Wie bereits in den Tagen zuvor gab es die meisten positiven Befunde insgesamt in den Städten Ravensburg und Wangen.