Corona-Vorschriften im Überblick: Diese Regeln gelten aktuell in Baden-Württemberg und Bayern

An den Biberacher Schulen gibt es bisher noch keinen Corona-Fall nach der ersten Schulwoche nach den Sommerferien. Das ist laut Staatlichem Schulamt allerdings nur eine Frage der Zeit. Im Alb-Donau-Kreis und in Ulm mussten bereits zwei Schulen geschlossen werden.

Einen ersten Corona-Fall hat es auch an der Federseeschule-Gemeinschaftsschule in Bad Buchau gegeben. Hier befinden sich 44 Schüler in Quarantäne.

„Abgesehen von dem einen Fall in Bad Buchau ist alles gut angelaufen“, sagt Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher ...