Corona: Überraschende Entwicklung an der OSK

Zwei Tote in Zusammenhang mit einer Coronainfektion meldete das Landesgesundheitsamt in dieser Woche für den Kreis Ravensburg. Die Situation in den Krankenhäusern des Landkreises hat sich dagegen im gleichen Zeitraum deutlich entspannt. Das passt zu den derzeit eher niedrigen Inzidenzwerten im gesamten Land.

In den Kliniken der Oberschwabenklinik Ravensburg (OSK) geht die Zahl der Coronakranken signifikant zurück, so OSK-Sprecher Winfried Leiprecht. Am Freitag registrierte die OSK insgesamt nur noch 20 Patienten mit einer Infektion: Elf am Elisabethenkrankenhaus (EK), acht in Wangen, einen in Bad Waldsee. Am EK liegen davon zwei in den Intensivbereichen.

Zahlen gehen steil nach unten

Die längerfristige Entwicklung zum Vergleich. Noch in der letzten Oktoberwoche meldete die OSK zwischen 50 und 60 positiv Getestete. Innerhalb weniger Tage seien die Zahlen dann am letzten Oktoberwochenende steil nach unten gegangen, bis auf 30. Dieses Niveau blieb mit den üblichen geringen Schwankungen bis Mittwoch unverändert. Von Mittwoch auf Donnerstag reduzierten sich die Zahlen noch einmal deutlich um acht.

Corona-Bereiche am EK verkleinert

Leiprecht weiter: „Es sind unverändert ganz überwiegend Patienten, die mit, nicht wegen Corona im Krankenhaus sind.“ Die Corona-Bereiche am EK und in Wangen sind in dieser Woche entsprechend dem Rückgang bereits verkleinert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg pendelte sich zuletzt bei einem Wert von 160 ein. Das ist deutlich weniger, als zu Beginn der befürchteten Herbstwelle befürchtet worden war.