Corona-Schnellteststation des DRK in Ravensburg öffnet wieder

Die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser erfordert das Wiederaufleben von Schutz- und Präventionsmaßnahmen. Aus diesem Grund öffnet das DRK ab Dienstag, 23. November, wieder seine Corona-Schnellteststation in der Ulmer Straße 97 in Ravensburg.

Laut aktueller Rechtslage haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus, wieder Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche, informiert das Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit der Gemeinsam neue Wege GmbH bietet das DRK in Ravensburg ausschließlich diese Bürgertests an, keine PCR-Tests.

Öffnungszeiten der Teststation sind von Montag bis Freitag von 8 bis 10 sowie von 16 bis 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online unter www.coronatest-rv.de. Mitzubringen sind ein Personalausweis oder Reisepass. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden die Daten an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.