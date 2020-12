Corona-Newsblog: Zwölf Kreise in BaWü gelten als Hotspots - Strengere Maßnahmen drohen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 44.200 (174.948 Gesamt - ca. 127.500 Genesene - 3.229 Verstorbene)

: ca. 44.200 (174.948 Gesamt - ca. 127.500 Genesene - 3.229 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3.229

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 160,3

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 299.700 (1.242.203 Gesamt - ca. 922.100 Genesene - 20.372 Verstorbene)

: ca. 299.700 (1.242.203 Gesamt - ca. 922.100 Genesene - 20.372 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 20.372

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 149,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Zwölf Kreise in BaWü gelten als Hotspots - Strengere Maßnahmen drohen (10.38 Uhr)

in BaWü gelten als - Strengere Maßnahmen drohen (10.38 Uhr) Söder will „kompletten Lockdown “ von Weihnachten bis 10. Januar (6.21 Uhr)

will „kompletten “ von Weihnachten bis 10. Januar (6.21 Uhr) Cyber-Attacke : Daten von Pfizer und Biontech abgegriffen (8.38 Uhr)

: Daten von Pfizer und abgegriffen (8.38 Uhr) Neuer Gipfel zu hartem Lockdown wohl am 13. Dezember (6.28 Uhr, 10.34 Uhr)

zu hartem Lockdown wohl am (6.28 Uhr, 10.34 Uhr) Höchstwert: 23.679 Infektionen binnen 24 Stunden (6.37 Uhr)

++ Zwölf Kreise in BaWü gelten als Hotspots - Strengere Maßnahmen drohen

(10.38 Uhr) Seit gestern gelten zwölf Kreise in Baden-Württemberg als Corona-Hotspots. Das teilt das Sozialministerium mit. Als Hotspot gelten Kreise, die mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten haben. Liegt der Wert an mindestens drei Tagen in Folge über 200, muss die Stadt oder der Landkreis strengere Corona-Maßnahmen festlegen.

Mehr als 22 Prozent der Menschen im Südwesten leben in diesen Gebieten. Es sind nach Angaben des Statistischen Landesamts zusammen knapp 2,5 Millionen der mehr als 11 Millionen Baden-Württemberger.

Diese Kreise sind aktuell Hotspots: Stadtkreis Ulm (210,6), Landkreis Tuttlingen (211,7), Rems-Murr-Kreis (213,5), Landkreis Rottweil (211,6), Landkreis Lörrach (205,0), Enzkreis (215,0), Landkreis Heilbronn (215,1), Landkreis Calw (215,1), Landkreis Freudenstadt (215,1), Stadtkreis Heilbronn (298,6 ), Stadtkreis Mannheim (238,8) und der Stadtkreis Pforzheim (337,4).

Der Ostalbkreis (181,8), der Schwarzwald-Baar-Kreis (185,4) und der Landkreis Reutlingen (193,0) liegen mit ihren 7 -Tage-Inzidenzen bereits knapp unter der Marke.

++ Weil: Beratungen von Bund und Ländern wohl am Wochenende

(10.34 Uhr) Bund und Länder wollen nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) in den kommenden Tagen über ein Verschärfen der Corona-Beschränkungen beraten. Wie Weil am Donnerstag im Landtag in Hannover sagte, kommen Bund und Länder wahrscheinlich noch am Wochenende zu erneuten Beratungen zusammen.

++ Jüdisches Channuka unter Corona-Bedingungen

(9. 57 Uhr) Das achttägige jüdische Lichterfest Channuka wird ab diesem Donnerstag nach den Worten des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, coronabedingt mit erheblichen Einschränkungen gefeiert. Das gewöhnlich vor allem im Familienkreis begangene Lichterfest unterliege der Auflage, dass nicht mehr als fünf Menschen aus zwei Hausständen zusammen kommen dürfen.

„Es ist eine Einschränkung“, sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist auch eine gewisse Ungleichbehandlung“, meinte er mit Blick auf mögliche Ausnahmen, die für Christen beim Feiern des bevorstehenden Weihnachtsfestes geplant sind.

„Es ist aber der absolut richtige Weg“, fügte Schuster hinzu, der auch dem Landesverband israelitischer Kultusgemeinden in Bayern als Präsident vorsteht. Es habe im Vorfeld Gespräche zwischen Zentralrat und Bundesinnenministerium gegeben mit Verständnis auf beiden Seiten.

Schuster gab auch zu bedenken, dass Channuka für die Juden nicht den gleichen religiösen Stellenwert habe wie das Weihnachtsfest für die Christen. „Die orthodoxen Christen sind am 6. Januar vermutlich in der gleichen Situation“, sagte Schuster. Beim Channuka-Fest entzünden Juden an acht aufeinanderfolgenden Tagen traditionell acht Kerzen und Kinder bekommen Geschenke. Er selbst werde Channuka mit seinen Kindern und deren Familien in Etappen feiern, sagte Schuster. „Erst mit dem einen, dann mit dem anderen.“

++ Seehofer vorsorglich in Quarantäne — Keine Hinweise auf Infektion

(8.57 Uhr) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich nach einem möglichen Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin des Ministeriums vorsorglich in Quarantäne begeben. Das teilte Ministeriumssprecher Steve Alter am Mittwochabend auf Twitter mit. Hinweise auf eine Infektion des Ministers lägen derzeit nicht vor. Bei der Innenministerkonferenz am Donnerstag und Freitag werde Innen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke den Minister vertreten.

++ Cyber-Attacke: Daten von Pfizer und Biontech abgegriffen

(8.38 Uhr) Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech abgegriffen worden. Das teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit, nachdem sie von der EMA über die Attacke informiert worden waren. Demnach seien „einige Dokumente“ im Zusammenhang mit dem Antrag der beiden Unternehmen auf Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Corona-Virus von dem Angriff erfasst worden.

Pfizer und Biontech betonten zugleich, dass in diesem Zusammenhang ihre jeweiligen Systeme nicht angegriffen worden seien. Auch seien nach ihrem Wissen keine Daten über die Testpersonen zugänglich geworden. Die Pharmaunternehmen seien zudem von EMA informiert worden, dass der Angriff „keine Auswirkungen“ auf das Zulassungsverfahren für den Impfstoff habe.

Die EMA selbst machte keine genaueren Angaben zu der Cyber-Attacke, weder über das Ausmaß der angegriffenen Dateien noch über Vermutungen zu den Angreifern. Ein Sprecher der Behörde bestätigte am Mittwochnachmittag lediglich den Angriff, auch aus einer späteren Mitteilung der EMA ging nichts Genaueres hervor.

EMA-Direktorin Emer Cooke äußerte sich unterdessen am Mittwochabend positiv über die mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer. „Wir sind immer überzeugter von den Testergebnissen, die uns vorliegen“, sagte sie in einem Interview mit dem niederländischen TV-Nachrichtenmagazin Nieuwsuur. Ende Dezember werde darüber eine Entscheidung fallen.

++ Bayerns Zoos verlieren wegen Corona Millionen

(8.22 Uhr) Die bayerischen Zoos haben durch die zeitweisen Schließungen und Besuchsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie heuer Millionenverluste zu beklagen. Für 2020 rechne allein der Tiergarten Nürnberg durch ausfallende Eintrittsgelder, Vermietungen und Touren mit einem Minus von mehr als drei Millionen Euro, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Augsburger Zoo verbucht Direktorin Barbara Jantschke zufolge in diesem Jahr Mindereinnahmen von etwa 1,4 Millionen Euro. In Straubing seien allein durch den ersten Lockdown im Frühjahr Einnahmen in sechsstelliger Höhe weggebrochen, sagte Direktor Wolfgang Peter.

Der Tierpark Hellabrunn in München will kommendes Jahr Bilanz ziehen und gab vorher noch keine Prognose ab. Im Frühjahr blieben die Zoos wochenlang geschlossen. Auch seit Anfang November sind die Eingangstore im Rahmen des bayernweiten Teil-Lockdowns wieder bis auf Weiteres dicht.

++ BaWü: Landesregierung rechnet mit Impfstoff erst nach Weihnachten

(7.44 Uhr) Die Landesregierung rechnet nicht mehr mit einer ersten Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus vor Weihnachten. Zwar erwarte man noch dieses Jahr die ersten Lieferungen vom Bund, aber nicht mehr vor Weihnachten, bestätigte eine Sprecherin des Sozialministeriums auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Signale gehen eher Richtung Ende des Monats“, sagte sie. Die zentralen Impfzentren stünden allerdings planmäßig bereits ab 15. Dezember bereit, um loslegen zu können mit dem Impfen. Baden-Württemberg rechnet auf Grundlage einer Berechnung durch den sogenannten Königsteiner Schlüssel in einer ersten Tranche mit gut 600.000 Impfstoff-Dosen.

++ Höchstwert: 23.679 Infektionen binnen 24 Stunden

(6.37 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.679 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 22.046 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg über die Marke von 20.000. Das RKI verzeichnete am Donnerstag 440 neue Todesfälle binnen eines Tages. Am Vortag war mit 590 Toten ein Höchstwert gemeldet worden.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20 372.

Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.242.203 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 922.100 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,99 (Vortag: 1,02). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Medienbericht: Neuer Bund-Länder-Gipfel zu hartem Lockdown am 13. Dezember

(6.28 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder werden einem Medienbericht zufolge am Sonntag über einen harten Lockdown bis 10. Januar entscheiden. Wie der „Business Insider“ am Mittwochabend meldete, soll eine gemeinsame Vorbereitungsgruppe bis zum 13. Dezember einen Beschlussvorschlag entwerfen. Dieser soll dann im Rahmen eines sogenannten Umlaufbeschlusses oder einer Telefonkonferenz verabschiedet werden.

Bei einem Umlaufbeschluss setzen alle Länder ihre Unterschrift unter ein Papier, kommen aber nicht persönlich oder via Telefonschalte zusammen.

Am Dienstag und Mittwoch gab es nach Angaben des „Business Insiders“ hinter den Kulissen zahlreiche Gespräche der Länder untereinander. Die sieben SPD-geführten Länder sowie Thüringen und Baden-Württemberg lehnten demnach einen neuen Gipfel eigentlich ab. Nach ihrer Ansicht sind notwendige regionale Verschärfungen in Corona-Hotspots bereits jetzt möglich, wurden aber vor allem im Süden und in Sachsen und Sachsen-Anhalt aber zu lange nicht umgesetzt.

++ Söder will „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis 10. Januar

(6.21 Uhr) Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich für einen „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis zum 10. Januar ausgesprochen. „Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können. Eine bessere Zeit als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden“, sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ZDF-Talkrunde „Markus Lanz“.

Söder zeigte sich zuversichtlich, dass es vor Weihnachten noch zu einer Runde zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder kommt. Dies könne wegen der Termine der Kanzlerin beim EU-Gipfel aber frühestens am Wochenende oder Anfang nächster Woche geschehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte im ZDF-„heute journal“ auf die Frage, ob eine solche Runde am Sonntag zusammenkomme, es gebe viele Gespräche.

„Wir haben uns unseren sächsischen Weg jetzt entschieden und werden ihn mit aller Konsequenz gehen“, sagte Kretschmer. Im Freistaat sollen von kommendem Montag an Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte geschlossen werden. Geöffnet bleiben sollen Lebensmittelgeschäfte und Läden für den Grundbedarf. Handel, Schulen und Kitas offenzuhalten — „das wird nicht diese Wirkung bringen“, sagte Kretschmer im ZDF. Er hoffe, dass man mit den anderen Ländern zu gemeinsamen Ergebnissen komme. Sachsen hatte sich in den vergangenen Tagen zum bundesweit größten Hotspot der Pandemie entwickelt.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Spahn: Im Herbst 2021 genug Impfstoff für gesamte Bevölkerung

(22.10 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass spätestens im Herbst 2021 ausreichend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung vorhanden ist. Deutschland habe sich 300 Millionen Impfstoffdosen bei verschiedenen Herstellern gesichert. „Die werden jetzt Zug um Zug ausgeliefert und verimpft werden“, sagte Spahn im Mittwochabend in der ARD-Talkshow „Maischberger“.

„Wenn all die Zulassungen kommen über den Zeitraum, in dem wir es erwarten, dann können wir spätestens im dritten Quartal jedem in Deutschland, der geimpft werden will, ein Impfangebot machen.“

Spahn rechnet damit, dass in Deutschland spätestens im Januar der Impfstoff gegen Corona verabreicht werden kann.

Großbritannien hat bereits am Dienstag mit Corona-Impfungen auf Grundlage einer Notfallzulassung für den Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer begonnen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will bis Ende des Monats eine Entscheidung für diesen Impfstoff fällen.

++ London: Keine Corona-Impfung für Leute mit „signifikanten“ Allergien

(21.10 Uhr) Angesichts von allergischen Reaktionen auf die Corona-Impfung bei zwei Geimpften haben die britischen Behörden Menschen mit einer „signifikanten“ Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. „Beide erholen sich gut.“ Großbritannien hatte am Dienstag mit einer Massenimpfung begonnen.

Powis betonte, bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei. Entwickelt haben das Mittel das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer.

Die zuständige Aufsichtsbehörde teilte mit, dass die Warnung für Menschen gelte, die in der Vergangenheit „signifikante“ allergische Reaktionen — sogenannte anaphylaktische Schocks — auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe gezeigt hätten. Gemeint sind zudem Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze — einen Autoinjektor — bei sich tragen müssen — wie die beiden betroffenen NHS-Mitarbeiter. Als Konsequenz sollen alle Menschen, die eine Impfung erhalten soll, nun vor der Verabreichung nach Allergien gefragt werden. In einer Patienteninformation wird auf mögliche allergische Reaktionen hingewiesen. Mögliche Symptome seien juckender Hautausschlag, Atemnot und Schwellung des Gesichts oder der Zunge.

Ein Pfizer-Sprecher teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „In der zentralen klinischen Phase-3-Studie wurde dieser Impfstoff im Allgemeinen gut vertragen, ohne dass vom unabhängigen Datenüberwachungsausschuss ernsthafte Sicherheitsbedenken gemeldet wurden. An der Studie nahmen bisher mehr als 44.000 Teilnehmer teil, von denen mehr als 42.000 eine zweite Impfung erhalten haben.“

++ Mehr als 4000 neue Corona-Fälle und 59 weitere Tote im Südwesten

(18.33 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 4042 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 174.946 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 59. Insgesamt wurden bisher 3228 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 123.190 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 160,2 und damit höher als am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 12 davon überschreiten die kritische 200er-Marke pro 100.000 Einwohner.

489 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 286 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2927 verfügbaren Intensivbetten im Land sind fast 81 Prozent belegt.

