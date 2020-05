Corona-Newsblog: Zehntausende Kinder kehren in Kita zurück

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 2.150 (34.000 Gesamt - ca. 30.200 Genesene - ca. 1.650 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1650

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 11.860 (174.400 Gesamt - ca. 154.600 Genesene - ca. 7.940 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: ca. 7.940

Das Wichtigste am Montag:

Kitas öffnen — Abiprüfungen beginnen (06.15 Uhr)

Reisewarnungen sollen im Juni auser Kraft gesetzt werden (21.11 Uhr)

Innenminister zufrieden über Verlauf von Corona-Demos (20.42 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

06.15 Uhr - Kitas öffnen — Abiprüfungen beginnen

Zehntausende Kinder können am Montag nach wochenlanger Zwangspause ihre Freunde aus der Kita wiedersehen. Doch an Umarmungen nach der langen Trennung von Erzieherinnen und Spielkameraden ist wegen der Infektionsgefahr nicht zu denken.

Die Kitas dürfen laut einem Beschluss der Corona-Lenkungsgruppe nur für maximal die Hälfte der Kinder wieder öffnen.

Kinder in der erweiterten Notbetreuung oder mit besonderem Förderbedarf haben Vorrang. Im Südwesten werden rund 444.000 Kinder in 9.000 Einrichtungen betreut.

Weniger vergnüglich wird der Montag für rund 29.500 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien im Land sein. Für sie beginnen am Montag die Abiturprüfungen. Als erste Fächer stehen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch auf dem Programm. Ursprünglich sollten die Prüfungen am 22. April beginnen.

Von Montag an dürfen zudem berufliche Bildungseinrichtungen wie etwa Berufsschulen den Betrieb wieder aufnehmen.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag

21.11 Uhr - Maas will nach dem 15. Juni keine weltweiten Reisewarnungen mehr

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas trotz der Coronavirus-Pandemie in diesem Sommer Urlaub möglich sein wird. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, es gebe bei der Bekämpfung des Coronavirus in vielen Ländern positive Entwicklungen. Nach dem 15. Juni solle es „eigentlich“ keine weltweiten Reisewarnungen mehr geben, sagte Maas.

Sondern wir wollen das ersetzen durch Reisehinweise, aus denen die Leute erkennen können: Wo kann man hinfahren? Wo ist es verantwortbar? Wo ist man willkommen?,

sagte Heiko Maas. Jeder müsse dann selbst entscheiden „ob er dahin in den Urlaub will bei den Einschränkungen, die es überall geben wird“.

Der Außenminister will am Montag mit seinen Amtskollegen aus den beliebten Reiseländern Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien in einer Videokonferenz über Lockerungen der Auflagen beraten.

20.42 Uhr - Innenminister zieht positive Bilanz zu Corona-Demonstrationen

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine positive Bilanz zu den Polizeieinsätzen bei den bayernweiten Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen gezogen. Das umsichtige Handeln der Polizisten habe wesentlich dazu beigetragen, „dass das Recht auf Versammlungsfreiheit und der Schutz vor Corona-Infektionen bestmöglich in Einklang gebracht werden konnte“, sagte Herrmann laut einer Mitteilung am Sonntag in München.

Die Mehrheit der Demonstranten war vernünftig und hat die Mindestabstände eingehalten. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich,

sagte der Innenminister laut Mitteilung. Gegen Uneinsichtige oder Randalierer sei die Polizei konsequent vorgegangen und habe entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei war zwischen Freitag und Sonntag bei mehr als 100 Einsätzen vor Ort, bei denen Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Auflagen für die Bürger in der Corona-Krise protestierten. Rund 900 zusätzliche Beamte von der Bereitschaftspolizei waren am Samstag laut Innenministerium im Einsatz. In München sprach die Polizei am Samstag bei den Versammlungen 569 Platzverweise aus. 69 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden den Angaben zufolge zur Anzeige gebracht.

In der Region haben folgende Demos stattgefunden:

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Das Wichtigste vom Wochenende:

Maas will nach dem 15. Juni keine weltweiten Reisewarnungen mehr

Steuerschätzung für Baden-Württemberg — Wie groß wird das Loch?

Studie an Hamstern beweist Effektivität von Schutzmasken

Keine Quarantäne mehr nach Einreise aus EU-Ländern

Grenzkontrollen zu Deutschland, Österreich, Schweiz teilweise gelockert - Zäune abgebaut

Tausende bei Demos gegen Corona-Beschränkungen im Südwesten

Geplante Öffnung der Kindergärten macht Gemeinden Sorgen

+++ Hier geht es zum Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵