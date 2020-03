Corona-Newsblog: „Wirtschaftsweise“: Schwere Rezession durch Corona-Krise unvermeidbar

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 57.298 (¹), 62.435 (³)

Geheilte Deutschland: 9.211 (²)

Kritische Fälle Deutschland: 1.979 (³)

Todesfälle Deutschland: 541 (²)

Infizierte Baden-Württemberg: 11.536 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 128 (⁴)

Quellen (30.03., 8 Uhr): RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

12.57 Uhr - Erster Corona-Fall in Kirchberg

Die Gemeinde Kirchberg hat seit Donnerstag ihren ersten bestätigen Corona-Fall. Darüber berichtete die Gemeinde am Montagvormittag auf ihrer Facebook-Seite.

Seit Freitag gebe es auch in Sinningen einen Fall. Dazu habe die Gemeinde zehn Quarantänen förmlich angeordnet, wobei zwei Personen die Quarantäne bereits wieder verlassen hätten.

12.40 Uhr - Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen bis Ende der Osterferien

Die seit dem 21. März wegen des Coronavirus geltenden Ausgangsbeschränkungen in Bayern werden bis zum Ende der Osterferien am 19. April verlängert. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München.

Zur Versorgung der Corona-Patienten in Bayern will der Freistaat seine Klinik-Kapazitäten mit Hilfskrankenhäusern deutlich erhöhen. Der Plan sehe den Neuaufbau oder die Reaktivierung von bis zu 26 Kliniken vor, sagte Söder im Pressegespräch. Infolge der steigenden Fallzahlen müsse auch in Bayern weiterhin mit einem deutlich höheren Bedarf an Pflegebetten in den Kliniken für Infizierte gerechnet werden. Auch die Verlegung von Ärzten werde derzeit vorbereitet.

12.20 Uhr - „Wirtschaftsweise“: Schwere Rezession durch Corona-Krise unvermeidbar

Die „Wirtschaftsweisen“ halten eine schwere Rezession in Deutschland durch die massiven Folgen der Coronavirus-Krise für unvermeidbar. Die deutsche Wirtschaft werde 2020 deutlich schrumpfen, heißt es in einem am Montag vorgelegten Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Wie schlimm es genau kommt, sei derzeit wegen großer Unsicherheiten unklar. „Entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung dürfte sein, ob es gelingt, die Ausbreitung des Corona-Virus effektiv zu bekämpfen, sodass die verschiedenen Einschränkungen sozialer und wirtschaftlicher Aktivitäten schnell aufgehoben werden können“, schreiben die Ökonomen in ihrem Gutachten.

Der Sachverständigenrat als Beratergremium der Bundesregierung legt drei denkbare Szenarien zugrunde. Als derzeit wahrscheinlichste Entwicklung sehen die Ökonomen eine Normalisierung der wirtschaftlichen Lage über den Sommer, so dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter dem Strich in diesem Jahr um 2,8 Prozent schrumpft. Zum Vergleich: 2009 war die größte europäische Volkswirtschaft infolge der globalen Finanzkrise um 5,7 Prozent eingebrochen.

In den beiden ungünstigeren Szenarien wäre aus Sicht der Wirtschaftsweisen ein tieferer Einbruch 2020 denkbar, dem unter Umständen eine nur sehr schleppende Erholung 2021 folgt. Dieses Szenario in Form eines „langen U“ könnte eintreten, wenn die gesundheitspolitischen Maßnahmen über den Sommer hinaus andauern und die wirtschaftliche Erholung sich erst im Jahr 2021 einstellt.

12.06 Uhr - Infizierte in einzelnen Gemeinden im Landkreis Sigmaringen

Erstmals gibt ein Landkreis Daten zur Corona-Krise heraus, die deutlich machen, wie stark einzelne Gemeinden betroffen sind.

Das Landratsamt Sigmaringen nennt keine absoluten Zahlen, sondern Korridore, in denen sich die 25 Gemeinden bewegen. Die Karte wird einmal täglich aktualisiert.

11.55 Uhr - Ostalb-Kliniken sehen sich gut vorbereitet

Auch die Ostalb-Kliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen bereiten sich auf eine steigende Patientenzahl vor. Eingriffe werden verschoben, neue Personalpools gebildet und Notfallzentren ausgerüstet: So steht es derzeit um die Vorbereitungen.

11.30 Uhr - Das steckt hinter den Corona-Zahlen, die nicht von der WHO kommen

Die Johns-Hopkins-Universität ist der Weltgesundheitsorganisation bei Corona-Zahlen voraus. Durch ihre interaktive Karte wurde sie in der ganzen Welt bekannt. Hier lesen Sie, was dahinter steckt.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

10.57 Uhr - CDU-Präsidium: Jetzt nicht über Ende der Corona-Maßnahmen diskutieren

Die CDU-Spitze hat davor gewarnt, jetzt über die Beendigung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu diskutieren. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag nach Angaben aus Parteikreisen in einer Schaltkonferenz mit dem Parteipräsidium, das Virus habe "ganz Europa und die Welt fest im Griff." Die Menschen würden in der aktuellen Situation ein gutes Krisenmanagement erwarten.

Das CDU-Präsidium sei sich einig gewesen, dass man bei der Reduzierung der Infiziertenzahl noch nicht da sei, wo man hin wolle, hieß es aus diesen Kreisen weiter. Erst wenn die Zeit der Verdopplung der Zahl der Infizierten bei zehn Tagen sei, wäre man auf dem richtigen Weg. Als positiv sei registriert worden, dass die Hamsterkäufe der Menschen in der Krise abgenommen hätten.

10.50 Uhr - VfB-Präsident: Saisonabbruch führt zu "existenziellen Problemen"

Ein Abbruch der derzeit ausgesetzten Fußball-Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie hätte auch für den VfB Stuttgart extreme wirtschaftliche Folgen. "Ein Saisonabbruch wäre mit existenziellen Problemen für die Clubs verbunden, auch für den VfB", sagte VfB-Präsident Claus Vogt (50) der Bild-Zeitung. "Aber ich gehe davon aus, dass wir auch diese Situation managen könnten."

Profis und Clubführung des schwäbischen Fußball-Zweitligisten verzichten angesichts der finanziellen Folgen derzeit auf Teile ihres Gehalts. Die Mitarbeiter des Vereins wurden in Kurzarbeit geschickt. "Ich glaube, dass ein Abbruch der Saison den gesamten Fußball hart treffen würde", sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist extrem schwer, diese Situation perfekt zu managen, weil keiner beim VfB, egal ob Thomas Hitzlsperger oder ich, jemals so eine Situation erlebt haben."

Aufgrund der Ausweitung des Coronavirus und der Kontaktbeschränkungen hatte das Präsidium der Deutschen Fußball Liga empfohlen, den Spielbetrieb in der Bundesliga bis zum 30. April auszusetzen. Die Vereine und die Liga hoffen, die Saison danach doch noch irgendwie zu Ende spielen zu können, um auf TV-Einnahmen und Sponsorengelder bauen zu können. "Wie für viele andere Vereine ist die Lage auch für den VfB Stuttgart bedrohlich", sagte Vogt dem "Kicker".

10.12 Uhr - Japan und IOC könnten diese Woche neuen Olympia-Termin entscheiden

Eine Entscheidung über einen neuen Termin für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr könnte bald fallen. Der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt, Yoshiro Mori, rechnet noch in dieser Woche mit einem Gespräch mit dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach, wie Mori am Montag zum Auftakt einer Exekutivsitzung des Organisationskomitees für Tokio 2020 sagte. Bei Beratungen zwischen dem IOC und dem Organisationskomitee seien sowohl Frühjahr wie auch Sommer angesprochen worden. Man werde nach Abwägung der Vor- und Nachteile eine Entscheidung treffen, so Mori.

Am wahrscheinlichsten gilt eine Austragung ungefähr zur gleichen Zeit wie in diesem Jahr. Die Sommerspiele sollten vom 24. Juli bis 9. August stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für 25. August geplant gewesen. Die Spielen waren vor einer Woche wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verlegt worden. Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des größten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten.

Eine Patienten in einem "EpiShuttle", einer mobilen Isolierstation, die im Hubschrauber transportiert wird. (Foto: epiguard)

9 Uhr - Easyjet lässt komplette Flotte wegen Pandemie am Boden

Die britische Fluggesellschaft Easyjet lässt wegen der Corona-Pandemie seit Montag ihre gesamte Flotte am Boden. Bereits zuvor hatte die Airline ihren Flugverkehr infolge der Grenzschließungen und Reisebeschränkungen stark eingeschränkt.

Easyjet führte nach eigenen Angaben bis Sonntag noch über 650 Rückführungsflüge durch und brachte mehr als 45.000 Kunden nach Hause. „Wir werden weiterhin mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um zusätzliche Rückführungsflüge nach Bedarf durchzuführen“, teilte das Unternehmen mit. Wann die kommerziellen Flüge wieder aufgenommen werden können, sei noch nicht absehbar.

8.33 Uhr - Intensivmediziner fordern eine zentrale Corona-Verteilerstelle

Deutlicher Appell an die Bundesregierung: Sollte in "zwei bis vier Wochen" der Höhepunkt der Corona-Infektionszahlen erreicht sein, würden Kliniken in einigen Regionen über ihre Belastungsgrenze kommen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Die Bundesregierung muss so schnell wie möglich eine zentrale Stelle einrichten, die in einem solchen Fall die Patienten bundesweit auf weniger ausgelastete Kliniken verteilt."Dabei sollten das Robert-Koch-Institut, das Gesundheitsministerium, das Innenministerium und die Bundeswehr beteiligt werden, regte er an.

Damit eine solche länderübergreifende Verteilung funktioniere, müssten zudem Kliniken mit Intensivstationen staatlich verpflichtet werden, ihre Kapazitäten im bundesweiten Intensivregister seiner Vereinigung zu melden. Von den rund 1160 Kliniken hätten das erst etwa 700 getan.

8.11 Uhr - Bayerische Staatsregierung will heute über bestehende Maßnahmen informieren

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagmittag über das weitere Vorgehen informieren: Für 12.30 Uhr hat die Staatskanzlei zu einer Pressekonferenz eingeladen. Ein zentraler Punkt neben aktuellen Zahlen und Entwicklungen dürfte sein, ob und bis wann die umfangreichen Ausgangsbeschränkungen, die in Bayern zunächst bis einschließlich 3. April befristet wurden, verlängert werden.

Dass sie verlängert werden, daran gibt es kaum Zweifel.

7.27 Uhr - DRF Luftrettung setzt Isolationstragen ein

Zwei 24-Stunden-Stationen der Deutschen Luftrettung sollen in der kommenden Woche mit Isoliertragen, sogenannten „EpiShuttles“, ausgestattet werden. Weitere acht Stationen sollen zeitnah folgen, wie die DRF LUftrettung schriftlich informiert. Durch den Einsatz der Tragen sparen die Crews nicht nur wertvolle Zeit, sondern sind auch optimal geschützt.

Zudem sind die ausgestatteten Stationen schneller wieder einsatzbereit, da die besonders aufwändige Desinfektion des Hubschraubers nach Einsätzen mit Corona-Infizierten nicht notwendig ist. Immer mehr Menschen brauchen schnellst möglich einen Intensivbeatmungsplatz, werden aber derzeit überwiegend nur bodengebunden transportiert, was Zeit kostet und damit Leben gefährden kann. Es ist leider davon auszugehen, dass dieser Bedarf in den kommenden Wochen stark zunehmen kann.

Die Kosten für ein EpiShuttle liegen bei derzeit circa 40.000 Euro.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

6.38 Uhr - Regierung ringt um Eindämmung der Lockerungsdebatte

Zehntausende Corona-Fälle in Deutschland, und der Anstieg geht weiter: Die Bundesregierung versucht deshalb energisch, die Debatte über eine Lockerung der Abwehrmaßnahmen einzudämmen. Zu groß ist die Angst, die Menschen könnten die gerade erst durchgesetzten Kontaktbeschränkungen zu ignorieren beginnen.

Man muss aufpassen, dass man aus Ohnmacht vor dieser Situation nicht überschießende Handlungen vornimmt, die möglicherweise mehr Schaden anrichten können als die Infektion selbst. Gerárd Kraus, Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Nachdem Kanzlerin Angela Merkel am Wochenende bereits um Geduld gebeten hatte, weist nun eine ganze Reihe ihrer Minister Forderungen zurück, angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Belastungen möglichst bald über einen Ausstieg aus den schärfsten Maßnahmen zu reden.

Unions- und SPD-Minister sind sich nach der ersten Woche Shutdown durchaus einig — doch die Diskussion endet nicht.

Auch von Medizinerseite gibt es Forderungen, die Gesamtwirkungen im Auge zu behalten. „Man muss aufpassen, dass man aus Ohnmacht vor dieser Situation nicht überschießende Handlungen vornimmt, die möglicherweise mehr Schaden anrichten können als die Infektion selbst“, sagte der Abteilungsleiter Epidemiologie am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Gerárd Krause, dem ZDF.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag, 30. März

Sonntag, 22.12 Uhr - Corona ist eine Herausforderung für die Psyche

Die Ravensburger Diplompsychologin Eva-Maria Dubischar spricht über die Ängste der Menschen vor Corona, dem Eingesperrtsein und die Gefahr der sozialen Ausgrenzung:

Sprechen wir über das Thema Angst.

"Angst ist ja immer besonders dann bedrohlich, wenn ich keinerlei Lösungsmöglichkeiten habe. Der einzelne kann nichts machen. Ich glaube schon, dass das Depressionen und Angststörungen verstärkt, die schon da sind. Und die Angst verstärkt auch körperliche Symptome.

Es wird ja auch davon ausgegangen, dass die Herzinfarkte zu nehmen werden. Und es verschwindet die Leichtigkeit und Fröhlichkeit ein Stück aus dem Leben verschwindet, obwohl die Sonne scheint."

Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum die Menschen gerade Klopapier hamstern?

"Das hat etwas mit dem Thema Analität zu tun. Es ist etwas sehr Intimes. Es gibt für die Menschen nichts intimeres, als über die Klogewohnheiten zu sprechen. Da kommt keine sexuelle Perversion mit. Wenn ich genügend Klopapier habe, dann habe ich noch einen Raum für mich."

Das ganze Interview lesen Sie hier (plus).

Sonntag, 20.52 Uhr - So gehen Biberacher Arbeitgeber mit der Krise um

Rund 16 500 Mitarbeiter beschäftigen die Unternehmensgruppen Liebherr und Handtmann sowie das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim im Landkreis Biberach und zählen damit zu den größten Arbeitgebern der Region.

Bei der Liebherr-Werk Biberach GmbH ruhen die Aktivitäten im Werk vom 30. März bis 24. April weitgehend.

Aufgrund der Werkschließungen bei einigen großen Automobilherstellern haben die Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG in Biberach und die Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG vorige Woche mit Kurzarbeit begonnen.

Bei Boehringer Ingelheim ist von den rund 6300 Mitarbeitern am Standort Biberach derzeit niemand in Kurzarbeit. Das Pharmaunternehmen ist an der Forschung beteiligt, Möglichkeiten zur Bekämpfung des Coronavirus zu finden.

Wie die Unternehmen konkret mit der Situation umgehen, lesen Sie hier.

Sonntag, 19.26 Uhr - 717 neue Infektionen gemeldet

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden weitere 717 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten auf mindestens 11.536 an. Das Durchschnittsalter betrage 48 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 100 Jahren.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt heute zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 128 an. Unter den Verstorbenen waren 88 Männer und 40 Frauen. Das Alter lag zwischen 41 und 98 Jahren. 66 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende im Überblick:

Todesfälle im Bodenseekreis, Ostalbkreis und im Landkreis Sigmaringen

Ulmer Klinik nimmt Patienten aus dem Ausland auf

RKI-Chef: Müssen damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht reichen

Scholz will Corona-Prämien für Arbeitnehmer bis zu 1500 Euro steuerfrei stellen

Lucha fordert gemeinsame europäische Medizinstrategie für Krisen

Mehr als 100.000 Anträge auf Soforthilfe eingegangen

Kritik an Weitergabe von Corona-Daten

Da war der Newsblog vom Wochenende 28./29. März