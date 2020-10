Corona-Newsblog: Wirtschaft im dritten Quartal wächst deutlich

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.070 (77.477 Gesamt - ca. 55.400 Genesene - 2.010 Verstorbene)

: ca. (77.477 Gesamt - ca. 55.400 Genesene - 2.010 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.010

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 143.645 (499.694 Gesamt - ca. 345.700 Genesene - 10.349 Verstorbene)

: ca. (499.694 Gesamt - ca. 345.700 Genesene - 10.349 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 10.349

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wirtschaft im dritten Quartal wächst deutlich (10.18 Uhr)

(10.18 Uhr) Trotz teils dramatischer Zahlen - Söder macht Hoffnung (09.08 Uhr)

(09.08 Uhr) Merkel warnt vor erneuten Grenzschließungen in Europa (08.30 Uhr)

in Europa (08.30 Uhr) Heil will erleichterten Bezug von Hartz IV verlängern (07.39 Uhr)

verlängern (07.39 Uhr) RKI meldet 18.700 Neuinfektionen in Deutschland (6.46 Uhr)

++ Grütters fordert für Kulturbranche schnelle Hilfen in Coronakrise

(10.30 Uhr) Die Kultur dürfe „nicht zum Opfer der Krise werden“, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin. „Es geht um die Existenz für mehr als eineinhalb Millionen Menschen, die in unserem Land mehr als hundert Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt an Wertschöpfung beitragen und häufig als Soloselbständige arbeiten.“

Künstler und Kreative hätten sich von Beginn der Pandemie sehr solidarisch und konstruktiv gezeigt, „obwohl die Corona-Krise an ihren Lebensnerv geht“. Grütters mahnte rasche Hilfen auch für die Kulturbranche an. Es gehe um tausende Kinos, Privattheater, die gesamten Bühnen, Klubs, Festivals und auch um Millionen Beschäftigte vor und hinter den Kulissen.

++ Die Südwest-Grünen verlegen ihren Parteitag ins Netz

(10.25 Uhr) Die Landesdelegiertenkonferenz der Südwesten-Grünen am 12. und 13. Dezember wird digital stattfinden.

„Gesundheit geht vor: Wir wollen in Zeiten der Pandemie das Gesundheitsrisiko für alle möglichst niedrig halten“, sagen Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg.

Die Südwest-Grünen küren am Parteitag ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl und beschließen ihr Wahlprogramm für ein zukunftsfestes Baden-Württemberg.

++ Wirtschaft im dritten Quartal wächst deutlich

(10.18 Uhr) Die deutsche Wirtschaft meldet sich nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr wieder zurück. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit ist Europas größte Volkswirtschaft allerdings noch nicht über den Berg. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem Vierteljahr vor der globalen Corona-Krise, lag das BIP um 4,2 Prozent niedriger.

Steigende Corona-Neuinfektionen und der jüngst beschlossene Teil-Lockdown im November könnten allerdings den Aufschwung ausbremsen. Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, erwartet deutliche Einbußen für die deutsche Volkswirtschaft.

Die Schäden dürften allerdings kleiner ausfallen als während des Lockdowns in den Monaten März und April.

++ Altmaier hebt Konjunkturprognose an

(10.10 Uhr) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hebt die Konjunkturprognose für das laufende Jahr trotz des Teil-Lockdowns im November leicht an. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, wird mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 5,5 Prozent gerechnet. Anfang September hatte das Wirtschaftsministerium noch ein Minus von 5,8 Prozent vorhergesagt. Ende April war noch mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 6,3 Prozent gerechnet worden.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht Grund für Zuversicht. „Wir stehen in diesem Jahr deutlich besser da als im Frühjahr befürchtet“, sagte der Vizekanzler am Freitag. Das gelte trotz der nun wieder notwendigen Kontaktbeschränkungen. „Wir werden alles tun, um die Infektionsdynamik zu brechen, um Leben zu schützen und unsere Wirtschaft.“

Allerdings hieß es aus dem Wirtschaftsministerium: „Nur wenn es uns gelingt die Kurve der Neuinfektionen wieder abzuflachen, kann sich der Erholungsprozess unserer Wirtschaft dauerhaft fortsetzen und schwerer Schaden für Unternehmen und Beschäftigte verhindert werden.“

++ Einzelhandelsumsatz im September leicht gesunken

(09.51 Uhr) Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im September etwas weniger Umsatz gemacht als im Vormonat. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber August preisbereinigt um 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz hingegen um 6,5 Prozent höher. Verglichen mit Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz 2,8 Prozent im Plus.

Zwischen den einzelnen Branchen gibt es dabei weiterhin erhebliche Unterschiede: Das größte Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielte mit 21,2 Prozent im September der Internet- und Versandhandel.

++ Söder macht Hoffnung: „Natürlich gibt es ein Morgen“

(09.08 Uhr) In München ist die Zahl der wichtigen 7-Tage-Inzidenz laut RKI am heutigen Freitag auf knapp 130 gestiegen. Trotz der dramatischen Corona-Zahlen in weiten Teilen Bayerns macht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Hoffnung: „Natürlich gibt es ein Morgen und natürlich werden wir Corona überstehen“, sagte er dem Radiosender „Bayern 1“. „Wir werden irgendwann einen Impfstoff haben“, das sei eine Frage der Zeit. Bis dahin müsse sich die Bevölkerung aber gedulden und zusammenhalten.

++ Fitnessstudiobetreiber und Kinobesitzer kritisieren Maßnahmen

(08.45 Uhr) Nach den verschärften Corona-Regelungen herrscht nicht nur in der Gastronomie Ratlosigkeit. Wie die Ehinger Fitnessstudiobetreiber und Kinobesitzer mit der für sie existenzbedrohenden Situation umgehen, lesen Sie hier.

++ Merkel warnt vor erneuten Grenzschließungen in Europa

(08.30 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem EU-Videogipfel klar gegen die erneute Schließung von Grenzen innerhalb der Europäischen Union ausgesprochen.

Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatten zahlreiche EU-Länder ihre Grenzen ohne Absprachen geschlossen. Auch jetzt gibt es bereits wieder einseitige Einreisebeschränkungen. So hat die dänische Regierung vor einer Woche verfügt, dass Menschen aus Deutschland nicht mehr ohne triftigen Grund einreisen dürfen. Ungarn hat seine Grenzen schon wieder fast ganz für Ausländer dicht gemacht.

++ Teile der SPD fordern Steuererhöhungen für Gutverdiener

(07.55 Uhr) Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Binding, sagte der „Bild“-Zeitung, die Menschen, die gut durch die Corona-Krise kämen, sollten anschließend dem Staat mit seiner Rekordverschuldung helfen, „wieder auf die Beine zu kommen“. Binding sprach in diesem Zusammenhang von einer Selbstverständlichkeit. Ähnlich hatte sich bereits Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz geäußert.

Wirtschaftsminister Altmaier bekräftigte dagegen seine Ablehnung. Steuererhöhungen seien aus seiner Sicht Gift für die Konjunktur.

++ Heil will erleichterten Bezug von Hartz IV verlängern

(07.39 Uhr) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den vereinfachten Zugang zu Hartz IV-Leistungen in der Corona-Krise bis Ende 2021 fortführen.

Die Regierung hatte erst Anfang September den erleichterten Zugang zu Hartz IV bis Ende 2020 verlängert, doch das werde nicht ausreichen, sagte der SPD-Politiker. Das Vermögen der Betroffenen wird damit weiter nur eingeschränkt von den Jobcentern überprüft. Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung werden anerkannt. Bei der Bewilligung vorläufiger Leistungen gibt es Vereinfachungen.

Der Minister erklärte, die Maßnahme richte sich besonders an viele Selbstständige, denen in der Pandemie der Verdienst komplett weggebrochen sei, sowie an Arbeitnehmer, die schon vor der Pandemie nicht gut verdient hätten und jetzt durch Kurzarbeit starke Einkommensausfälle hätten.

++ RKI meldet 18.700 Neuinfektionen in Deutschland

(6.46 Uhr) Das Robert Koch-Institut meldet 18.681 neue Fälle und 77 weitere Tote. Am Donnerstag waren es noch 16.774. Damit haben sich deutschlandweit seit Beginn der Pandemie 499.694 Menschen infiziert. 345.700 sind bereits wieder genesen. Insgesamt gab es 10.349 Todesfälle.

Am Freitag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 11.242 Neuinfektionen gemeldet. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und dadurch auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,97 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,17. Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

++ Flixbus stellt Betrieb im November vorübergehend ein

(6.38 Uhr) Der Fernreise-Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb vorübergehend ein. Der Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility, André Schwämmlein, verwies in der „Welt am Sonntag“ auf die von der Politik gewünschten Reiseeinschränkungen.

„Deswegen fahren wir unseren Bus- und Zugbetrieb jetzt im November auch komplett runter in der Hoffnung, an Weihnachten mit Flixbus für unsere Kunden im Einsatz sein zu können. Flixtrain macht vorübergehend Winterpause.“ Wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darum bitte, „nicht zu reisen, hat das natürlich Einfluss auf die Nachfrage“, sagte Schwämmlein.

Schon im Frühjahr hatte das Unternehmen angesichts der Corona-Auflagen vorübergehend keine Fahrten mehr angeboten.

++ EU-Kommission finanziert Transport von Covid-Patienten in andere Länder

(6.22 Uhr) Angesichts knapper werdender Krankenhauskapazitäten wegen der Corona-Pandemie finanziert die EU-Kommission die Verlegung von Patienten in andere Länder mit 220 Millionen Euro. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstagabend nach einer Video-Konferenz der europäischen Staats- und Regierungschefs zum weiteren Vorgehen gegen die Pandemie an. Die Hilfe können demnach Länder in Anspruch nehmen, wenn bei ihnen Intensivbetten knapp würden.

Von der Leyen forderte die Mitgliedstaaten auf, dafür auch die Daten zur Auslastung ihrer Intensivstationen an die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC zu melden. Damit sei es möglich, schnell nötigen Bedarf abzugleichen und die grenzüberschreitende Versorgung von Patienten zu fördern.

Als weitere Maßnahmen nannte von der Leyen eine Vernetzung von Corona-Experten der nationalen Regierungen und der EU sowie die rasche Zulassung von Corona-Schnelltests. Sie forderte die Mitgliedstaaten auch auf, das EU-Angebot einer Vernetzung nationaler Corona-Warnapps wahrzunehmen und sicherte eine faire Verteilung von Impfstoffen auf alle EU-Staaten zu, wenn diese einsatzbereit seien.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag:

++ 77.448 Menschen haben sich im Südwesten mit dem Coronavirus infiziert

(20.52 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Zahlen insgesamt 77.448 Menschen mit dem Coronavirus infiziert — 2311 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg dabei um 10 auf 2009. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit.

Im Schnitt haben sich in den vergangenen sieben Tagen 99 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Von den 44 Stadt- und Landkreisen liegen 42 Meldekreise über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.

++ Bayrisches Gericht lehnt Eilantrag gegen Sperrstunde ab, meldet aber Zweifel an

(17.55 Uhr) Einen Eilantrag gegen die Sperrstunde in Corona-Hotspots hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof abgelehnt. Doch die Zweifel der Richter werden immer lauter, ob die teilweise gravierenden Einschnitte noch auf einer ausreichenden Gesetzesgrundlage stehen.

++ Theater Ulm stellt Betrieb im November ein

(17.45 Uhr) Das Ulmer Theater stellt wegen der neuen Corona-Maßnahmen seinen Betrieb ab kommendem Montag bis 30. November ein. Eintrittskarten können zu den üblich Kassen-Öffnungszeiten an der Theaterkasse umgetauscht werden.

++ 65 Covid-Fälle nach Reihentestung am Schlachthof Ulm

(17:40 Uhr) Die vom Gesundheitsamt angeordnete Reihentestung am Schlachthof Ulm ergab seit Sonntag 65 positive Ergebnisse. Allerdings erwartet das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen noch weitere Tests. Alle 6000 im Schichtbetreib Beschäftigten wurden getestet.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹