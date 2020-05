Corona-Newsblog: Wild Wings hoffen auf Hilfe der Politik

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 1.370 (ca. 34.470 Gesamt - ca. 31.400 Genesene - ca. 1.700 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.700

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 8.700 (ca. 179.000 Gesamt - ca. 162.000 Genesene - ca. 8.300 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: ca. 8.300

Das Wichtigste des Tages:

Wild Wings hoffen auf Hilfe der Politik (06.35 Uhr)

Neun Senioren im Altenheim gestorben (20.02 Uhr)

++ Wild Wings hoffen auf Hilfe der Politik — Keine Angaben zu Verträgen

(06.35 Uhr) Der Sportliche Leiter des Eishockey-Teams Schwenninger Wild Wings, Christof Kreutzer, hofft in der Coronavirus-Krise auch auf die Hilfe der Politik. „Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber letztendlich ist der Sport auch ein großer Wirtschaftszweig. Auch darauf müsste die Regierung ein Auge haben, es nutzt ja nichts, wenn Sportarten sterben“, sagte der 52-Jährige.

Die Wild Wings, die die Vorrunde vor dem Saisonabbruch als Letzter beendet hatten, haben wie alle anderen 13 Clubs der Deutschen Eishockey Liga bis Sonntag fristgerecht ihre Lizenzunterlagen eingereicht. Ob das notwendige Einverständnis der Spieler zum Gehaltsverzicht vorliegt, wollte Kreutzer allerdings nicht sagen.

Eine neue Lizenzbedingung ist, dass die Spieler auf 25 Prozent ihres Gehaltes verzichten. Dieser Anteil soll von einer garantierten in eine variable Zahlung umgewandelt werden. „Die Bedingung wird gemacht, damit die Liga auch in dem Sinne weiter bestehen bleibt, so wie sie ist“, sagte Kreutzer. Auch er sei zum Gehaltsverzicht bereit. „Wir sitzen alle in einem Boot“, sagte Kreutzer. „Wir können es nicht bei einem Angestellten so, beim anderen so machen.“

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ Sternenbäck droht Insolvenz

(22.22 Uhr) Um eine drohende Insolvenz abzuwenden, hat die Sternenbäck-Gruppe ein Schutzschirmverfahren beantragt. In der Region hat die Gruppe zahlreiche Filialen, unter anderem in Sigmaringen, Konstanz und Ulm.

Als Gründe für die Maßnahme nennt das Unternehmen „dramatische Umsatzeinbrüche aufgrund deutlich reduzierter Frequenz und fehlender Umsätze im Bereich Kaffee, Kuchen, Snacks und Kaltgetränke."

Diese Umsatzeinbrüche führt das Unternehmen auf die verordneten Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Einkaufszentren, Cafés und Gastronomiebereichen zurück. Die daraus resultierenden Einbußen habe man mit dem klassischen Bäckereigeschäft in „keinster Weise ausgleichen“ können.

Zuvor habe das Unternehmen laut eigener Darstellung eine konstant positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Umsatz und Ergebnis des vergangenen Jahres hätten deutlich über den Erwartungen gelegen, teilt die Gruppe mit. Hier lesen Sie mehr.

++ Bodensee Business Forum fällt aus

(20.57 Uhr) Das Bodensee Business Forum (BBF) wird in diesem Jahr nicht stattfinden. „Wir haben uns entschlossen, das vierte BBF aufgrund der unklaren Lage rund um die Corona-Pandemie in das kommende Jahr zu verschieben“, begründete der Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, Hendrik Groth, diesen Schritt. „2019 hatten wir in Friedrichshafen 700 Teilnehmer“, fügte Groth hinzu. Das Risiko sei einfach zu groß.

Seit 2017 treffen sich beim BBF Politiker, Wissenschaftler und Manager, um über die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu diskutieren. 2020 sollte das Motto lauten: „Ideen für eine Welt im Wandel.“ Bereits zugesagt hatten unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU), der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner und Ex-SPD-Chef Franz Müntefering.

„Die Verlegung ist schade und zugleich vernünftig. Kein Thema wird 2021 erledigt sein“, sagte die ehemalige Bundesministerin und Botschafterin Annette Schavan. Sie sollte auf dem BBF mit weiteren Experten über die Globalisierung und die Rolle Chinas debattieren, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte.

++ Neun Senioren im Altenheim gestorben

(20.02 Uhr) Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen sind mittlerweile neun erkrankte Senioren verstorben. Die Opfer gehörten laut Mitteilung des Landratsamts Alb-Donau-Kreis zu den 27 Bewohnerinnen und Bewohnern, die bereits Anfang Mai positiv getestet wurden.

Über den Gesundheitszustand der 18 anderen Erkrankten ist nichts bekannt. Weitere Infizierte kamen bislang nicht hinzu, allerdings ist die Zahl der betroffenen Beschäftigten von 15 auf 16 gestiegen.

Beide Personengruppen seien in den vergangenen Wochen regelmäßig auf das Virus getestet worden, erklärt Andreas Blersch, persönlicher Referent von Landrat Heiner Scheffold. Die Tatsache, dass die Zahl der Infizierten nahezu unverändert blieb, spreche dafür, dass die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.

Im Pflegeheim seien verschiedene Wohnbereiche für Infizierte, für Kontaktpersonen und für Nicht-Infizierte geschaffen worden. So wurden neben Abstands- und Hygieneregeln vor jedem Wohnbereich Schleusen installiert. Bürgermeister Friedrich Nägele kehrte vom Kurzurlaub zurück und hatte daher persönlich zuletzt wenig Kontakt zum Seniorenheim: „Bei solchen Entwicklungen kann man nur erschrecken.“ Hier lesen Sie mehr.

Das Wichtigste von Montag:

Kanzleramt will Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern

36 Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet

DFB-Bundestag stimmt für Fortsetzung der 3. Liga

Bundesregierung und Lufthansa einigen sich auf Rettungspaket

Nach Corona-Pause: Weitere Lockerungen für Unterkünfte in Kraft

